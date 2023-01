El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que se han dado una semana más de tiempo con el presidente del Govern, Pere Aragonès, en la negociación de los presupuestos para trabajar "con discreción". Un margen que, aseguran fuentes socialistas, empieza hoy. con lo que el límite para alcanzar un acuerdo se situaría en el miércoles de la semana que viene, 25 de enero. Aún así, las versiones sobre este calendario distan. Según fuentes del Govern, esta no ha sido una decisión tomada por ambos, sino únicamente por el líder socialista.

El nuevo horizonte que sitúa Illa finalizaría justo cuando está convocada la huelga de profesionales sanitarios y del ámbito de la educación que el Executiu intenta desactivar negociando a contrarreloj con los convocantes al mismo tiempo que busca desencallar de una vez un acuerdo por las cuentas.

En declaraciones a los periodistas en Huesca, Illa ha rechazado "hablar por hablar" sobre cómo van las conversaciones con el Executiu y ha dicho que quiere "guardar un punto de discreción" sobre su transcurso. "Veo que hay muchos que hablan por hablar, a mí no me gusta decir una palabra de más ni una de menos", ha remarcado. De nuevo, ha insistido que su apuesta es la de construir una alternativa a un ejecutivo catalán que tacha de "fracasado", pero que eso no tiene que estar reñido con "tender la mano".

Según fuentes del Govern, el PSC no ha dado respuesta aún a la oferta sobre la autovía B-40 que la Consellera de Presidència, Laura Vilagrà, trasladó a la portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, el lunes, en el encuentro que se derivó de la reunión entre Pere Aragonès e Illa mantuvieron el sábado en Arenys de Mar. En la reunión del lunes, entre la titular de Presidència y la diputada socialista, se habló "mínimamente de un detalle sobre el aeropuerto de El Prat y, el resto, de la B-40".

En las filas socialistas siguen enfriando, por ahora, la posibilidad de un acuerdo con carácter inminente. Este jueves estará marcado por la cumbre hispano-francesa en Barcelona entre los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron y la protesta convocada por el independentismo en la que también participará ERC, una implicación de los republicanos que no ha sentado bien en el PSC. Sin embargo, Salvador Illa ha manifestado respeto por la protesta y se ha mostrado convencido que transcurrirá sin incidentes.