Las 5 contradicciones entre el discurso de Tamames y Vox

"Quiero empezar dándoles la enhorabuena por su sagacidad periodística porque en un alarde de investigación periodística han descubierto que Ramón Tamames no es de Vox, que es un español independiente", espetó Santiago Abascal el pasado jueves ante una abarrotada sala llena de periodistas en el Congreso de los Diputados y junto al exdirigente del PCE. Al líder de Vox no le ha quedado otra que asumir las discrepancias que le separan del que fuera diputado en la década de los setenta y los ochenta, y ahora candidato de su formación a relevar a Pedro Sánchez en una moción de censura. Lo mismo ha hecho el propio Tamames: quitar hierro a la exhibición de las diferencias. Pero eso no hace que desaparezcan:

Catalunya y las autonomías Vox, desde sus orígenes, ha defendido de manera clara y rotunda la eliminación del estado de las autonomías. Por activa y por pasiva, la extrema derecha ha pedido que se eliminen los gobiernos autonómicos. Así lo hicieron hasta que formaron parte de ellos, cuando han rebajado su discurso. Ahora, tratan de esquivar el asunto. Todo lo contrario hace Tamames. "No. ¡Cómo voy a defender eso!", exclamó el exdirigente del PCE en una entrevista concedida a este diario cuando se le preguntó sobre si defendería acabar con el sistema autonómico. Y no solo eso. El candidato de Vox a la moción de censura defendió hace menos de seis años el reconocimiento de la "Nación Catalana", rebajar al 4% las aportaciones de Catalunya al Estado e, incluso, la creación de una Agencia Tributaria Federal. Así lo cuenta en su libro '¿A dónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista' en el que relata, a través de su relación epistolar con el 'expresident' de la Generalitat Artur Mas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy su propuesta a cuenta del 'procés'. La inmigración Si hay algo que caracteriza al partido de extrema derecha son sus ataques verbales furibundos a los migrantes. Los dirigentes de Vox han cargado de manera continua contra los menores extranjeros no acompañados y han vinculado la migración con los problemas de seguridad. Tamames, en el borrador de su discurso para el debate de la moción de censura, recoge que lo que se debe hacer es "reunir a los mejores demógrafos junto con nuestros internacionalistas para dar respuesta cabal a la cuestión de las migraciones en la Unión Europea y ofrecer ese análisis a la propia UE". No solo eso, sino que apunta a la necesidad de "abordar ese problema demorado, con miles de víctimas mortales que se derivan de una falta de regulación comunitaria cada año en el Atlántico peninsular y todo el Mediterráneo". Incluso, llega a mencionar al papa Francisco cuando asegura que el "el 'Mare Nostrum' no puede seguir siendo sepultura de miles y miles de náufragos de pateras". La violencia machista "El feminismo radical es quien más ha promovido unas leyes de género que, además de carecer de base científica, sólo contemplan la violencia contra la mujer cuando es ejercida por un hombre", reza la exposición de motivos de una iniciativa que presentó Vox en 2020 reclamando que se eliminara la Ley Integral Contra la Violencia de Género que aprobó el PSOE en 2004. Un discurso que llevan recalcando los últimos tres años. Más aún desde que se aprobó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí'. A esto se suma la continua negación de que exista la violencia machista, alegando que esta no tiene género. Hace unas pocas semanas, en una entrevista en TVE, se le preguntó a Tamames sobre si derogaría la norma que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero. "En absoluto. Hay que defender a la mujer como hay que defender al hombre. No cabe duda de que la mujer ha estado reprimida durante mucho tiempo. Es admirable lo que se ha hecho en los últimos diez años. Fantástico. Y poner freno a eso... La igualdad a mí me parece que es el horizonte", respondió. La Agenda 2030 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comúnmente conocidos como la Agenda 2030, son 17 retos que se marcó la Asamblea General de las Naciones Unidas para alcanzar al final de esta década y "lograr un futuro mejor y más sostenible para todos". Para la extrema derecha estos preceptos solo buscan "la pérdida de la soberanía de las naciones y la implantación de un nuevo orden mundial en beneficio del colectivismo y la tiranía". Tal es su rechazo que presentaron su contrapropuesta: la Agenda España. Sin embargo, a Tamames sí le gusta la Agenda 2030. "Estos objetivos son, actualmente, la mejor síntesis de lo que pueden ser las aspiraciones generales de una política exterior española que contemple la colaboración y la solidaridad con el resto del mundo, sobre todo el menos desarrollado", escribió en su libro 'Más allá de la maldita pandemia', publicado en 2021. El ecologismo "Fanatismo climático", con estas dos palabras cualquier dirigente de Vox trata de echar por tierra toda argumentación relativa al cambio climático. Hace dos años, un diputado de la formación ultra en el Congreso llegó a decir que "si se calienta un poquito el planeta reducirá muertes por frío". Y ahora, su candidato a la moción de censura, es un exparlamentario que en los años setenta y ochenta destacó por su posición fuertemente ecologista. Tamames llegó a defender en la Cámara baja que no se explotaran los recursos de la Antártida o que se protegiera a los osos pardos en Cantabria.