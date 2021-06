El descubridor de Luis Enrique: “Se ve que los jugadores de España están a muerte con él”

A José María Fernández de Brito no le hacía falta un 5-0 para creer en la España de Luis Enrique. Brito, uno de los primeros entrenadores del gijonés, defiende al seleccionador y, con la misma frialdad, advierte sobre las limitaciones actuales de la Roja. Ayer, mientras disfrutaba con la goleada a Eslovaquía en compañía de LA NUEVA ESPAÑA, hacía un repaso a sus vivencias con “Lucho”, del que destaca su capacidad profesional, pero sobre todo sus valores personales: “La mayoría de la gente no sabe cómo es realmente Luis Enrique”. Él, que sí lo sabe porque mantiene contacto con el técnico desde hace 44 años, saca una conclusión por encima de todas tras esta fase de grupos: “Los jugadores están a muerte con él”.

Brito pasa de refilón sobre todos los debates que han acompañado el trabajo de Luis Enrique en las últimas semanas. Para empezar, la lista de convocados. “Yo a los únicos que echo de menos son a algunos que ya no pueden estar, como Iniesta y Xavi”. Pese a declararse seguidor del Real Madrid, Brito no compra la teoría sobre el antimadridismo de Lucho: “Me parece normal que no haya contado con Sergio Ramos porque llevaba seis meses sin jugar ni entrenar. El único del Madrid que podría llevar es Nacho, pero seguro que Luis se planteó qué pareja de centrales podría encajar mejor”.

Brito: “Sólo echo de menos a algún jugador que ya no puede estar, como Xavi e Iniesta”

Antes de ponerse ayer el balón en juego, Brito ya se mostraba optimista. “Hasta ahora faltaba una cabeza para dirigir el juego y ya la tenemos”, dijo en referencia a Busquets, que después le daría la razón. Poco después llegó el penalti a favor de España y la elección de Morata como lanzador provocó la primera discrepancia de Brito con su pupilo: “Eso no se puede decidir sobre la marcha, tiene que estar hablado de antes”.

“Soy del Madrid, pero es normal que no haya contado con Sergio Ramos”, asegura

Pero ni la parada del portero eslovaco ni las oportunidades desperdiciadas en la primera media hora rebajó su convencimiento: “Esto va a acabar bien porque Eslovaquia es muy inferior”. Ya avanzado el segundo tiempo destaca los méritos de España, más allá del contundente resultado: “Ha sido un partido redondo porque, a diferencia de los dos anteriores, ha habido muchos movimientos para crear espacios. Estos chavales saben hacer las cosas. Solo necesitan el apoyo de la afición”.

“No se puede dudar de Luis porque tiene una trayectoria en equipos que jugaban bien”, añade

Y ahora que el ánimo de la España futbolística parece haber pegado un vuelco, Brito prefiere la prudencia ante lo que queda de Eurocopa: “Va a depender de los rivales. Si nos cruzamos con Alemania o Francia lo vamos a tener muy crudo”. Prevé una eliminatoria igualada con Croacia y no tiene tan buen concepto de otras selecciones etiquetadas como favoritas, como Inglaterra o Bélgica: “Tienen buenos jugadores, como De Bruyne, pero no me acaban de convencer como equipo. En ese sentido sí me ha gustado mucho hasta ahora Italia”.

Brito tiene claro que la mayoría de las selecciones que siguen en competición superan a La Roja en experiencia, pero no cree que eso sea algo definitivo: “Nosotros tenemos que basarnos en la juventud, que también pude ser importante, sobre todo por el físico”. Y hay que confiar en el hombre que les dirige: “No se puede dudar de Luis Enrique, al margen de lo que pase ahora en la Eurocopa. Detrás hay una trayectoria en la Roma, el Celta, el Barcelona, equipos que jugaban muy bien al fútbol”. Y lo consiguió, además, con mucho mértido: “Ha llegado hasta aquí sin tener amigos, ni mecenas, se lo ha ganado a pulso. Ha triunfado por su forma de ser”. Y así desde muy pequeño: “Luis adora a sus padres porque sabe lo que tuvieron que trabajar para sacarle adelante a él y a su hermano”.