Las ofertas de empleo en Asturias de este lunes 8 de marzo suponen una de las mejores noticias para esta fecha tan reivindicativa. Toda mujer profesional que esté buscando trabajo en estos momentos, puede encontrar su oportunidad laboral en las siguientes líneas. Puestos vacantes para perfiles de lo más diversos, listos para que te inscribas en ellos aquí y ahora mismo.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

Buscamos profesores/as para clases de alemán para Oviedo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos clases de alemán en Oviedo.

Buscamos fotógrafo/a de eventos para Oviedo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos fotógrafo de eventos en Oviedo.

Buscamos instructor/a de artes marciales para Oviedo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos instructor de artes marciales en Oviedo.

Otros oficios y profesiones

GRUPO IMAN SELECCIONA:

Ferrallista para Oviedo

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde nuestra oficina de Oviedo, seleccionamos un/a ferrallista para importante empresa ubicada en la zona centro de Asturias.

Funciones:

- Soldadura de piezas de hierro.

- Manejo de maquinaria (de corte, doblar).

- Carga de camiones con puente grúa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ferrallista en Oviedo.

TORNERO/A CONVENCIONAL (LOGREZANA) para Carreño

- Jornada completa.

Desde Iman Temporing estamos buscando un/a Tornero Convencional para importante empresa del Metal situada en la zona de Carreño para trabajar a jornada completa.

Buscamos personas con capacidad de trabajar de forma autónoma, ordenada y bajo presión, así como capacidad de escucha y aprendizaje.

Entre las tareas a desarrollar se encuentran:

- Fabricación y mecanización de piezas.

- Interpretación de planos.

- Ajuste de piezas.

- Manejo de carretilla y puente grúa.

Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte!

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TORNERO/A CONVENCIONAL (LOGREZANA) en Carreño.

Operario/a de máquinas con discapacidad para Gijón

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Buscamos para empresa del Sector Metal ubicada en Gijón, operarios/as de máquinas con discapacidad con experiencia de al menos 2 años en manejo de maquinaria de producción tales como perfiladores, prensas, plegadoras, cizallas, etc, con capacidad de trabajar de forma autónoma, ordenada y bajo presión, así como capacidad de escucha y aprendizaje.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de máquinas con discapacidad en Gijón.

Operario/a línea de pintura discapacidad para Gijón

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada completa.

Desde Iman Temporing estamos buscando un/a Especialista de línea de pintura con discapacidad, para importante empresa del Metal situada en la zona de Gijón para trabajar a media jornada.

Entre las tareas a desarrollar se encuentran:

- Cuelgue y descuelgue de piezas en línea de pintura y/o galvanizado.

- Manejo de carretilla y puente grúa para mover las piezas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a linea de pintura discapacidad en Gijón.

MAGMA CULTURA SELECCIONA:

Información turística en alemán - Gijón

- 2 vacantes.

Somos una empresa de gestión cultural que desarrolla su actividad en los ámbitos de la cultura, la educación y el turismo. Precisamos incorporar un equipo de personas especializadas en el ámbito de la cultura y el turismo para realizar tareas de información turística en Gijón.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Información turística en alemán - Gijón.

Jurídico

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

Responsable Jurídico Laboral para Oviedo.

La persona seleccionada realizará las siguientes funciones: coordinar y supervisar las relaciones laborales entre empresa y trabajador, analizando y asesorando a la organización de acuerdo al plan estratégico, y garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa legal vigente, coordinar los distintos despachos externos para la realización de pleitos laborales, representar a la empresa en organismos oficiales y ante la Jurisdicción Social de su ámbito de actuación y velar por el cumplimiento de los procedimientos y normas de seguridad y salud relacionadas con los sistemas de trabajo y tareas propias de su área de responsabilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Jurídico Laboral en Oviedo.

ASESORÍA GIJÓN SELECCIONA:

Técnico/a en Gestión y Asesoramiento Laboral para Gijón

- Contrato a tiempo parcial.

- Jornada parcial - mañana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico en Gestión y Asesoramiento Laboral en Gijón.

Informática y telecomunicaciones

GRUPO RIBERA SALUD SELECCIONA:

Linux Middleware Engineer para Avilés.

FutuRS is the technology company of the Ribera Salud Group and part of Centene Corporation. FutuRS is a new concept of healthcare in which we fuse clinical vision and technology to give an optimal and integral response to people´s needs. Results in health and technology without losing sight of the human character of both our patients and the professionals who are part of FutuRS.

Functions:

- Provide technical support for the Server environment and associated applications.

- Perform daily tasks to ensure the stability and optimization of the server environment, which includes proactively identifying potential system.

- Issues before they become a problem, working with team members in deciding a resolution, and implementing the agreed upon resolutions.

- Responsible for maintenance of the Linux web servers on all supported servers, end user support, monitoring system usage and performance, patching, management of backup and recovery of the operating system and third-party applications, file-system management, process automation, server installation/configuration, and third-party application support including installations and configurations.

- Interface with business users and stakeholders to determine needs.

- Review operational and organizational changes, assess how these changes will affect the server environment and incorporate the changes into the system architecture, as needed.

- Coordinate, test, and implement all enhancements or new releases of application updates and Linux web servers.

- Monitor, analyze, and evaluate system utilization to ensure the appropriate and efficient use of applications and system resources.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Linux Middleware Engineer en Avilés.

Ingeniería

CT SOLUTIONS SELECCIONA:

PROYECTISTA INSTALACIONES - REVIT MEP para Siero

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Actualmente seleccionamos, para incorporar en nuestro equipo, un/a PROYECTISTA DE INSTALACIONES con REVIT MEP con experiencia demostrable en proyectos de instalaciones naves industriales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROYECTISTA INSTALACIONES - REVIT MEP en Siero.

MODELADOR/A DE ESTRUCTURAS REVIT para Siero

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Actualmente seleccionamos para incorporar en nuestro equipo un/a MODELADOR/A DE ESTRUCTURAS con experiencia demostrable en proyectos de estructuras de naves industriales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MODELADOR/A DE ESTRUCTURAS REVIT en Siero.

Sanidad

OFERTAS SECTOR SALUD SELECCIONA:

Recepcionista de clínica para Gijón

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista de clínica en Gijón.

Compras, ventas y telemarketing

ELECTRYCONSULTING SELECCIONA:

Asesor/a Ventas para Oviedo

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor/a Ventas en Oviedo.

SPEED SOUND SELECCIONA:

Se necesita Agente Comercial autónomo en Asturias para Gijón

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de se necesita agente comercial autónomo en Asturias en Gijón.

