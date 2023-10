La presumible amnistía del "procés", tema casi tabú del que muy pocos hablan abiertamente

A micrófono abierto, ninguno de los veteranos socialistas que pasaron por el vestíbulo del Hotel Reconquista con motivo de la recepción anterior a la entrega de los Premios quiso referirse al asunto de la posible amnistía al "procés" que el PSOE negocia con el independentismo catalán para revalidar la investidura de Pedro Sánchez. En cuanto se apagaron las grabadoras, alguno sí confesó: "El asunto nos cuesta por razones jurídicas y políticas, pero tampoco podemos hacer el caldo gordo a la derecha. No hemos llegado hasta aquí para alimentar el bibloquismo y volver a repetir los errores del Frente Popular y la CEDA".

El presidente regional, Adrián Barbón, aseguró por su parte que "las negociaciones precisan de discreción, y una vez alcanzado el acuerdo, será el momento de la transparencia. Yo no sé lo que se está negociando, pero no tengo ninguna duda de que será un acuerdo plenamente constitucional, como ha sido siempre". Por otro lado, justificó su ausencia del debate del Senado sobre la amnistía: "No me presto a performances ni sainetes. Lo que hicieron fue regalarle titulares y espacio a Pere Aragonés. Apoyo el diálogo, la convivencia, y un acuerdo que permita que haya gobierno dentro del marco de la Constitución".

Por el frente judicial, no había ganas de hablar. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido se abstuvo de comentar "cuestiones de trabajo", algo muy acertado teniendo en cuenta que el tema de la amnistía podría terminar en su escritorio, si se aprueba y se recurre.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, zanjó el asunto indicando que no le competen cuestiones políticas, y que como magistrado se limita a aplicar la ley al caso concreto, máxime cuando lo que hay sobre este asunto son "habladurías". Otro tanto de lo mismo opinó la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández: "No quiero entrar en polémicas ni en follones, porque al final es el legislativo el que decide y será el Constitucional el que avale o no la ley, si es que sale adelante. Por el momento, nadie dijo que se vaya a hacer una ley de amnistía. No me gusta hablar de futuribles. Cuando salga, hablaré".

Tampoco los ministros socialistas presentes en el Reconquista en la mañana de este viernes, Miquel Iceta y Nadia Calviño, se mojaron. Ni Francina Armengol, presidenta del Congreso, que será el órgano que la aprobaría.

Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente Adolfo Suárez (una de las figuras claves de la Transición), sí expresó una opinión abiertamente crítica. "Aparte de ser ilegal por inconstitucional, es inmoral desde el punto de vista político, y va en contra del espíritu de la Transición, incluso contra lo que defendía la izquierda. Creo que la deslegitimación de la actuación de los jueces, del ordenamiento jurídico y de la Constitución que se dio un país por consenso no se puede justificar", resaltó.

"Siempre es el momento de perdón, pero también hay que pedir perdón. Si alguien no quiere ser perdonado, no le puedes perdonar. Vienes de Gaza de ver toda aquella matanza, y luego ves en el Senado cómo dialogan y que por una palabra están montando un lío; pues parece muy poca cosa", dijo por su parte el padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz.

Otra que se atrevió a responder sobre la amnistía fue la periodista y escritora María Teresa Álvarez: "A mi gusta perdonar y procuro acostarme todos los días sin estar enfadada con nadie. Pero la amnistía es otra cosa. Tengo una amiga jurista que me dice que tal vez pueda haber un camino para conseguirla, pero que sería totalmente inmoral. Si tuviese que decidir, que nada soy, diría no".