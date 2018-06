La izquierda lima asperezas: hace valer su mayoría para modificar presupuestos

La izquierda dio ayer un paso más en su acercamiento para intentar alcanzar un acuerdo para presentar una moción de censura que desaloje de la alcaldía de Gijón a Carmen Moriyón. PSOE, Xixón Sí Puede (Podemos y Equo) e IU, han llegado a un entendimiento para votar en bloque las modificaciones presupuestarias que presentará en el próximo Pleno municipal el gobierno local de Foro. La sintonía entre los tres grupos se visualizó en una comparecencia conjunta para anunciar que sólo van a aceptar modificaciones presupuestarias que suman 5,73 millones de euros, pero bloquearán otras que no consideran prioritarias. El gobierno local tiene que recurrir a modificaciones presupuestarias al estar prorrogados los presupuestos de 2017.

La decisión alcanzada ayer por los tres grupos allana el terreno para la negociación de la moción de censura, que comenzará formalmente el 4 de julio. Buscar una postura común ante las modificaciones presupuestarias fue precisamente el camino que se marcó en la reunión que PSOE, Xixón Sí Puede e IU mantuvieron en la sede de IU el pasado lunes.

La gestión económica del Ayuntamiento es una de las claves de la posible moción de censura. La iniciativa la había lanzado el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, en el nuevo escenario abierto en España tras la moción de Pedro Sánchez, con la idea de que sea la izquierda quien elabore el plan económico y financiero del Ayuntamiento, que marcará la gestión municipal en los próximos años. El plan presentado por el gobierno local de Foro cuenta con el rechazo de toda la izquierda.

"Este año, el plan económico financiero que nos presenta el gobierno plantea un recorte de casi 25 millones de euros respecto al presupuesto que está aprobado, al presupuesto que existe hoy en Gijón, y el año que viene ese recorte es mayor, de casi 29 millones. Antes de tomar decisiones a la trágala, porque al gobierno le entra prisa, queremos apartar lo que no esté claro y tirar por aquello que sí está claro y que la necesidad es urgente", señaló el portavoz municipal del PSOE, José María Pérez.

Las modificaciones que la izquierda está dispuesta a dar de paso se desglosan en 2,41 millones de gasto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (entre otras cosas para necesidades de personal, ayudas de emergencia y ayudas a la pobreza energética); 1,40 millones de euros para planes de empleo; 461.440 euros para el pago de expropiaciones por sentencia judicial y 1,46 millones de euros para obras financieramente sostenibles.

Que la izquierda esté dispuesta a apoyar esas modificaciones no quiere decir que se aprueben todas. Hay dudas respecto a las obras financieramente sostenibles, dado que el gobierno local prevé presentar a votación en el Pleno, en un mismo expediente, las que generan consenso con las que rechaza la izquierda. Las que PSOE, IU y Xixón Sí Puede están dispuestos a apoyar son reformas de aseos en colegios, de adecuación térmica y eléctrica del albergue juvenil de San Andrés de Cornellana, de la cubierta de la pista polideportiva del Cerro de Santa Catalina y de la cubierta de la pista deportiva de La Algodonera.

No consideran urgentes, en cambio, las previstas para la oficina de turismo en la Casa Paquet, la cubierta de la pista polideportiva de La Dehesa y el Centro Deportivo de La Calzada. No sólo eso, sino que albergan dudas sobre los presupuestos de las dos últimas obras, muy elevados respecto a otras similares. Hay dudas aún respecto a la posición sobre una nueva partida para la calle Marqués de San Esteban.

La edil de IU, Ana Castaño, contrapuso las obras que rechaza la izquierda a otras que considera prioritarias y que el plan económico y financiero para 2019 elaborado por Foro deja a cero "como las de obras en colegios, la de continuar con la reforma de Inuesa en Tremañes y sigue sin haber dotación para las bibliotecas municipales".

Los tres grupos políticos notificaron ayer por escrito su decisión a la concejala de Hacienda, Ana Braña, para que lleve al Pleno del día 27 en votaciones por separado las obras que sí están dispuestos a aceptar y las que no. Si el gobierno local las mantiene mezcladas con otras, acabarían rechazadas todas.

José María Pérez, destacó que las modificaciones que la izquierda ha pactado apoyar son "necesidades ciudadanas que están sobre la mesa y que este gobierno lleva desatendiendo desde hace mucho tiempo". La pista de Cimadevilla se aprobó en agosto de 2015, la pista de la Algodonera se aprobó en octubre de 2015 y el albergue de San Andrés de Cornellana, que "lleva casi dos años cerrado por la incapacidad del gobierno local de Foro de gestionar los fondos municipales". Mario Suárez del Fueyo, portavoz municipal de Xixón Sí Puede, puso como ejemplo de la situación a la que ha llevado esa gestión del gobierno local que la Federación de Hockey ha advertido al Hostelcur de que no le permitirá jugar en la pista de La Algodonera, que lleva años esperando ser arreglada. "Si esas obras ya habían sido aprobadas hace tiempo y no se hicieron, ¿a dónde fue el dinero?", se preguntaron. "A la amortización de deuda municipal", según José María Pérez, que indicó que temen que Foro plantee otra modificación presupuestaria para adelantar el pago de un millón de euros a los bancos.

Pérez resaltó que "tiene que haber una sintonía entre los acuerdos que adopte el Pleno y las prioridades políticas de los grupos que estamos allí representados y las necesidades que tiene la ciudadanía de Gijón".

Ana Castaño, señala que ahora "está la pelota en su tejado", en referencia a Ana Braña, agregando que "la parálisis de esta ciudad no se debe desde luego a los tres grupos municipales que estamos aquí, es fruto del gobierno de ya siete años de Foro Asturias". Suárez del Fueyo calificó el respaldo a modificaciones por 5,73 millones de euros de "gesto de generosidad que nadie puede dejar de agradecer" pero agregó que "no tenemos ninguna garantía de que se vaya a ejecutar por el desastre del equipo de gobierno". Advirtió, además, que "hay cosas que nosotros no vamos a apoyar, el equipo de gobierno, si quiere que no esté paralizada la ciudad, tiene que extraer esos aspectos de la modificación presupuestaria".