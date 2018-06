Luz verde a los seis millones para obras, planes de empleo y acción social que fijó la izquierda

La decisión de Foro de retirar del orden del día su propuesta de dedicar poco menos de un millón de euros a amortizar deuda les permitió sacar adelante otras ocho modificaciones presupuestarias por una cuenta de casi 6 millones de euros. Los ajustes que los tres partidos de la izquierda -PSOE, Xixón Sí Puede e IU- ya habían anunciado que facilitarían aprobar cambiando el voto negativo por la abstención. Nada más. Son 2,4 millones para proyectos de Servicios Sociales, 1,3 para planes de empleo, 460.000 euros para expropiaciones y 1,4 millones para obras.

Entre ellas la cubierta de la pista del colegio Honesto Batalón de Cimadevilla y la adecuación de la pista deportiva de La Algodonera en La Calzada. Obras reivindicadas en el propio salón de plenos en las intervenciones públicas de representantes del ampa escolar y el club Hostelcur. La oposición culpó a Foro de no tener hechas ya estas obras y la Alcaldesa se defendió relatando todos los problemas acumulados y anunciando una rápida licitación.

Camino de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) va el nuevo Plan General de Ordenación de Gijón. Tras cinco largos años de estudios previos, procesos participativos y retramitaciones, el Pleno ha dado el visto bueno al documento que debe recuperar la normalidad para el urbanismo local y dar estabilidad al sector tras las anulaciones judiciales de los planeamientos de 2005 y 2011. El informe de alegaciones salió adelante sin votos en contra: el PSOE cambió su no de anteriores votaciones por una abstención y Foro, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos reforzaron su apoyo previo.

Todos los grupos municipales le ponen algún pero al documento de planeamiento pero entienden que la prioridad es que Gijón tenga ya un Plan General. Ahora mismo se rige por el de 1999. "Siempre hemos mantenido que preferimos que Gijón tenga un Plan que diera seguridad jurídica a la ciudad aunque ese Plan no fuera el nuestro y no nos gustara", explicó el portavoz socialista José María Pérez. Un argumento compartido por otros portavoces. "Este Plan es muy diferente al presentado por el gobierno inicialmente, lo que lo hace más de todos. No es de nadie pero incluye elementos donde todos podemos identificarnos", recordó Aurelio Martín de IU. "Hay cosas que no nos gustan pero lo apoyaremos porque esta ciudad lo necesita. Gijón, los gijoneses y las empresas necesitan que haya Plan. Un PGO que no es de nadie y un poco de todos", matizó Pablo González en nombre del PP.

"Estamos dando un paso muy importante, no podemos seguir en ese limbo", dejó claro José Carlos Fernández Sarasola de Ciudadanos. Un documento "capital para la ciudad" como dejó claro David Alonso de Xixón Sí Puede, quien puso especial énfasis en lo que denominó "plan del Rinconín" con una gran zona verde de 26.000 metros cuadrados, un edificio público en primera línea de costa y la decisión final de no expropiar el Rick´s pero exigir su incorporación a la nueva ordenación y estética de la zona.

Los actuaciones costeras, a este y oeste, han estado en el centro de las polémica. Y lo seguirán estando. Ciudadanos ya anunciaba su intención futura de cambiar el planeamiento en lo que tiene que ver con centrar en usos productivos, y obviar los residenciales, en el ámbito de Naval Gijón. El nuevo PGO blinda el uso industrial de la zona costera que ocupan Juliana y El Tallerón.

Unidad en el plan de vías

A estas actuaciones hizo referencia el edil de Desarrollo Urbanístico, Fernando Couto, en su defensa del PGO. Pero también al compromiso con la ampliación del Parque Tecnológico, el impulso a un espacio empresarial en La Camocha, la rebaja en 2,5 millones de metros cuadrados de las previsiones de urbanizables de anteriores planeamientos, la defensa de la zona rural, el control de los usos comerciales en Porceyo o la definición de una zona de protección ambiental alrededor de Arcelor. Un Couto que agradeció la voluntad de todos los grupos por dar este impulso al Plan General. La CUOTA tiene cuatro meses para informar el Plan gijonés. Luego llegaría la aprobación definitiva. El objetivo es conseguirlo antes de que acabe el año. O por lo menos de que acabe el mandato.

En el Pleno no sólo se habló de la aprobación del PGO -y complementariamente de la revisión del Catálogo Urbanístico que salió adelante por mayoría-, también se dio apoyo unánime a la firma del nuevo convenio de plan de vías. Aunque el acuerdo sólo suponía ratificar la decisión ya tomada por la Junta de Gobierno y autorizar la firma de la Alcaldesa en los documentos se convirtió en una muestra de la unidad política de la Corporación en este asunto. Una unidad que agradeció la Alcaldesa porque "damos una imagen seria y rigurosa que nos avala ante cualquier gobierno. Cuando fuimos a Madrid con el apoyo de toda la Corporación las cosas empezaron a cambiar".