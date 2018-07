Temor del personal por el traslado de un servicio telefónico de Liberbank de Tremañes a Toledo

No hay aviso de despedidos pero los trabajadores no las tienen todas consigo. Personal de Unísono vinculado al servicio de atención al empleado de Liberbank denuncian el traspaso de este servicio de atención telefónica de Gijón a Toledo. Un proceso de deslocalización que, entienden, no puede ser anuncio de nada bueno. Los 31 trabajadores de este servicio están siendo trasladados de manera paulatina al servicio de atención al cliente. Ambos servicios, con un total de 200 empleados, se ubicaron en el equipamiento que la Fundación Laboral de la Construcción tenía en el polígono de Los Campones (Tremañes) y que es de gestión municipal.

Esa relación con el Ayuntamiento es a la que ayer hacía mención los ediles de Xixón Sí Puede, Nuria Rodríguez y Mario Suárez del Fueyo, para exigir la involucración de los grupos municipales.