Afectados por iDental valoran interponer una denuncia colectiva para lograr "más impacto"

Los afectados por el cierre de iDental en Gijón estudian presentar una denuncia colectiva por estafa contra la clínica "low cost". La plataforma de damnificados, que se reunió de nuevo ayer en el Ateneo de la Calzada, sostiene que por esta vía "conseguiríamos mucho más impacto" que con demandas individuales. De momento, hay entre 30 y 40 pacientes dispuestos a unir fuerzas ante la Justicia para denunciar su calvario bucodental, con secuelas físicas, psicológicas y económicas. En Asturias, iDental ya acumula más de medio centenar de denuncias y el número seguirá subiendo, según prevé el Gobierno regional.

Las financieras, a las que el Principado ha pedido que asuman el fin de los tratamientos, ya están derivando a los pacientes a otras clínicas. En el caso de la región, a Dentix. Ésta era una de las principales reclamaciones de la plataforma de afectados, que sigue pidiendo a la consejería de Sanidad que habilite una partida de cuatro millones de euros para costear los tratamientos pendientes. "El Principado es también responsable del escándalo porque dio licencia de actividad a una clínica 'low cost' que produce mala calidad. No miró ni contrastó que el dueño era un delincuente", denuncia el portavoz de la plataforma, Javier Quiroga. Los damnificados se reunirán esta semana con la directora de la Agencia de Sanidad y Consumo del Principado, Rosa Urdiales, a quien exigirán también "justicia gratuita".

Para la denuncia colectiva, los pacientes necesitan antes acceder a sus historiales clínicos. En este sentido, los damnificados exigen una orden judicial que obligue a abrir las puertas de la clínica de Tremañes para recoger toda su documentación. "Si tenemos que esperar a que iDental entre en concurso de acreedores, nos desesperamos", se queja Javier Quiroga. Mientras tanto, el colectivo no cesa en sus reclamaciones. El lunes 18 viajarán hasta Madrid, donde se manifestarán frente al Congreso de los Diputados.

A diferencia de en otras comunidades autónomas, todas las pruebas de hepatitis C practicadas a pacientes asturianos han dado negativas. No obstante, aconsejan repetir los exámenes dentro de tres meses. Con ello, la Asociación de Afectados por iDental en España quiere descartar la aparición de infecciones por la falta de higiene en las operaciones. Según el relato de los propios afectados, en la clínica de Tremañes "se pasaba instrumental de una boca a otra". "Nos tapaban los ojos. Decían que para que estuviésemos más relajados. Pero en verdad era para que no viésemos lo que estaban haciendo. No había esterilización ni nada; había más clientes que material", asegura Quiroga. El de iDental es el "mayor escándalo sanitario dental del mundo", según el Consejo General de Dentistas.