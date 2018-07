IU pide más control para que no se pague deuda con dinero de inversiones

El gobierno de Foro tiene que explicar ya a los gijoneses la situación financiera de su Ayuntamiento y las consecuencias que se derivan de la aplicación del Plan Económico-Financiero (PEF). O por lo menos eso opinan en el PSOE y en ese sentido va la iniciativa plenaria que firma César González favoreciendo una convocatoria urgente de los consejos de distrito. Misma convocatoria en la que se abriría el proceso de propuestas de inversiones de los consejos de cara al año 2019.

Para González, "es una vergüenza y un ninguneo hacia el tejido asociativo de la ciudad" que esas explicaciones no lleguen a unos consejos que llevan más de un año sin reunirse y "penoso ver cómo se deja morir" un sistema de participación que Gijón puso en marcha de manera pionera en 2005.

Al PSOE no le valen como excusas para este apagón de los consejos de distrito ni la elaboración de un Plan estratégico de participación "ni el plante de la Federación de Vecinos, que dijeron que no iban a acudir hasta que no se viera un mayor compromiso. Ese plante le ha servido a Foro para tirarse a la bartola en ese tema".

González también reivindica que se mantenga la tradición de que los consejos decidan inversiones en su territorio al margen de lo que pueda ocurrir con los presupuestos participativos.