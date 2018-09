La oposición denuncia el control de Foro sobre la comisión del "caso Enredadera"

Una misiva solicitando su participación voluntaria será la fórmula para "invitar" a los comparecientes que no formen parte de la plantilla municipal y que, por tanto, no tienen ninguna obligación legal de atender los requerimientos de la comisión municipal. En este apartado, están varios responsables de empresas vinculadas a los procesos de contratación que se analizan y el fundador de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, cuyo nombre aparece en el listado de peticiones de Xixón Sí Puede y cuya presencia no se descarta.

"Consideramos que debe dar las explicaciones pertinentes", sentenció Mario Suárez del Fueyo, en relación a las declaraciones de los empresarios investigados que dejan entrever una colaboración del político asturiano. De hecho, la posible mediación de Cascos en favor de la entrada de esas empresas en un ayuntamiento gobernado por su partido es un elemento más de la investigación en Gijón.

El resto de los grupos de la oposición centran sus peticiones en personal y políticos "de la casa". En cualquier caso todos tienen claro que no "se trata de juzgar a nadie".

Ya hay un primer calendario de trabajo, unos primeros listados de peticiones de comparecencias y un primer problema en la comisión que debe investigar las posibles derivaciones en el Ayuntamiento de Gijón de la trama de corrupción que se investiga a nivel nacional bajo el nombre de "Enredadera". Los representantes de los cinco partidos de la oposición salían ayer de la reunión de constitución de esa comisión no permanente -los ayuntamientos no tienen comisiones de investigación- más que molestos con la decisión unilateral de la Alcaldía de designar para la presidencia y vicepresidencia de esta comisión a, respectivamente, los foristas Esteban Aparicio y Ana Braña. Ellos, especialmente Aparicio, tendrán el control de la acción de la comisión.

Una decisión que choca en las formas con la estructura que se sigue en las actuales comisiones, donde preside un forista pero un concejal de la oposición ocupa la vicepresidencia. Y que, denuncia la oposición, puede desvirtuar el trabajo de fiscalización del propio gobierno que debe hacerse. De hecho, Aparicio y Braña, como responsables de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal, están en los listados de comparecientes solicitados por todos los partidos de la oposición. Al igual que Eva Illán, edil de Bienestar Social y tercera integrante de Foro en esta comisión.

"Como mínimo llama la atención que al frente estén precisamente los dos responsables políticos de dos de las áreas concernidas por la investigación", sentenció el portavoz socialista José María Pérez. "Algo muy natural. Una innovación política, imagino", ironizó Pérez recordando que en las comisiones de investigación formales quienes son objeto de la investigación no participan en las reuniones. "Ser será legal, que es lo que nos han dicho, pero no encaja. No es lo lógico", concretó Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Si Puede.

Una queja compartida también por los portavoces de PP, IU y Ciudadanos -Pablo González, Aurelio Martín y José Carlos Fernández Sarasola- como miembros de la nueva comisión. "No tiene ningún sentido, es poner al zorro a cuidar a las gallinas, y ya indica la intención de Foro de controlar la comisión y poner trabas a cualquier iniciativa que busque actuar con transparencia", concretó González. Mientras Martín reprochaba a Foro que "por lo menos hubieran tenido el tacto o el talante democrático de haberlo consultado y que no fuera un dedazo gubernamental". "Mal empieza una comisión de investigación cuando hay tanto interés en que sea presidida precisamente por alguien a quién se investiga", indicó Sarasola desde la formación naranja.

De todos los ediles de Foro son Aparicio, Braña e Illán los más afectados en sus áreas de responsabilidad. No hay que olvidar que esta comisión nace para aclarar las dudas que sobre la penetración de la trama corrupta en Gijón dejaron las transcripciones judiciales de conversaciones grabadas a los empresarios investigados. En ellas se hace referencia, por ejemplo, a contactos directos con el jefe de la Policía Local, área que depende de Aparicio y, con el director general económico-financiero, persona del equipo de Braña.

Además, una primera investigación encargada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, detectó dos contratos con empresas vinculadas de alguna manera a la red: la compra de un coche de bomberos, de nuevo en el ámbito de responsabilidad de Aparicio, y la concesión del servicio de ayuda a domicilio desde la Fundación de Servicios Sociales, que preside Illán.

Precisamente técnicos y directivos de esta Fundación serán los primeros en comparecer en comisión, lo harán el próximo día 27 inaugurando una ronda de reuniones a celebrar todos los jueves en sesiones de mañana y tarde. Este jueves lo que habrá será una reunión previa para coordinar todas las peticiones de información y comparecencias de los grupos políticos. Todos coinciden en solicitar la presencia de los técnicos vinculados a esos dos contratos directos, del personal cuyo nombre se deja oír en las conversaciones de los empresarios de la trama y en miembros del gobierno forista. Incluyendo a la Alcaldesa y el edil de Urbanismo, Fernando Couto, que son además los máximos responsables locales de Foro. La idea es que las sesiones de trabajo acaben en noviembre para poder presentar un informe de conclusiones antes de que los partidos se vuelquen, aún más, en la campaña electoral para las municipales de mayo.