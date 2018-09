Constantino Vaquero pone su cargo a disposición como presidente de Cruz Roja para "no contaminar" la institución

El abogado gijonés Constantino Vaquero ha puesto su cargo a disposición como presidente local de Cruz Roja tras presentar su precandidatura a las primarias del PSOE. El letrado ha comunicado por carta a la dirección autonómica su decisión de "no contaminar" la institución con su nueva situación política. "Aunque no existe incompatibilidad estatutaria, moralmente tengo que dar un paso atrás", anunció esta mañana. Vaquero asegura que no quiere "causar un perjuicio" a una institución "muy noble", que entre sus principios están "la imparcialidad y la neutralidad". La presidencia regional debe decidir ahora si su suspensión es temporal o definitiva.

Vaquero llevaba desde 2015 al frente de Cruz Roja de Gijón. El miércoles formalizó su intención de liderar la lista socialista a las municipales, después de distanciarse de la ejecutiva de Iván Fernández Ardura, a la cual pertenece. El sector oficial o barbonista proclamó el lunes como su aspirante a la exconsejera de Educación Ana González. Vaquero peleará contra González y el director general de Deporte José Ramón Tuero en las primarias.