El empleo y la contaminación, las mayores preocupaciones de los candidatos a alcalde

Los candidatos a convertirse en el próximo Alcalde de Gijón se sometieron ayer a su mayor reto: dar la cara frente a la ciudadanía, respondiendo a sus preguntas en el debate organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, que reunió a 600 personas en el Teatro Jovellanos. Los ocho candidatos llegaron a puntos de encuentro, como la necesidad de cuidar la playa de San Lorenzo y la Milla del Conocimiento como las "joyas de la corona de la ciudad", pero también de enfrentamiento, como en lo relativo a las políticas sociales o de igualdad.

Contaminación y medio ambiente. Todos los candidatos coincidieron en afirmar que, si la playa sufre un nuevo episodio de vertidos, debe ser cerrada al público porque "la salud es lo primero". Y, del mismo modo, convergieron en que si eso sucede es debido a la "dejadez" de las instituciones en la construcción de los pozos de tormentas y la estación depuradora del este, "culpa" de Foro y PSOE. "No estamos cumpliendo la obligación como Ayuntamiento", criticó Ana González, candidata socialista que aseguró que, si es alcaldesa, "Gijón se personará en los juicios para poner en marcha la depuradora del Este". En cuanto a la contaminación ambiental, Álvaro Muñiz -Foro- sentenció que "no se puede negociar con la salud", mientras que David Alonso -Por Gijón-, José Carlos Fernández Sarasola -Ciudadanos- y Alberto López-Asenjo -PP- abogaron por dotar de más medios a las unidades de vigilancia medioambiental. Yolanda Huergo -Podemos-Equo- y Aurelio Martín -Xixón por la Izquierda- insistieron en que "no tenemos que elegir entre contaminación y empleo, las empresas tienen que cumplir la ley".

Movilidad, urbanismo e infraestructuras. Es imprescindible aprobar el plan de movilidad que la "dejadez" de Foro impidió llevar a buen puerto. Será ese documento el que estipule los pasos a seguir, pero todos los candidatos entienden que "el futuro va hacia peatonalizar calles" para lo que hace falta "más transporte público y más carriles bici". Las mayores críticas al gobierno forista tuvieron que ver con la "herencia" que suponen los 80 millones de euros pendientes de pagar del plan de fachadas. En palabras de David Alonso, "no hay dinero para hacerse cargo de esa burbuja", criticando que "se gestionó mal". "No podemos pagar 12 millones a los bancos y deber 80 a los vecinos", clamó Aurelio Martín.

Servicios públicos, cohesión social y cultura. La firma de un plan local de comercio es algo fundamental para la ciudad, según los candidatos. Eladio de la Concha -Vox- pidió "eliminar la burocracia" para la creación de comercios y "revisar los impuestos" para que "sean los empresarios quien tengan el dinero para poder contratar". Tanto Fernández Sarasola como López-Asenjo pidieron "ayudas a la digitalización". En cuanto a la renta social, Ana González, David Alonso y Aurelio Martín convergieron en la necesidad de repensarla, supeditándola a la inserción laboral. Unánime fue el llamamiento a apoyar el Festival Internación de Cine de Gijón (FICX), aumentando sus ingresos.

Igualdad y participación. El feminismo tiene que ser transversal a todas las medidas del Consistorio, según defendieron los candidatos. Xixón por la Izquierda plantea crear una concejalía de Igualdad, mientras Yolanda Huergo pidió que el Ayuntamiento "dé ejemplo" en su lucha por la igualdad. Alberto López-Asenjo llamó la atención sobre la necesidad de educar en igualdad y ayudar a la conciliación, mientras que Álvaro Muñiz pidió "poner a la mujer en el centro del talento". Beneficios para los núcleos monomarentales fue la propuesta de Por Gijón y crear planes de igualdad en las empresas locales, la de PSOE y Ciudadanos. Eladio de la Concha defendió que Vox "no es un partido machista". Impulsar los consejos de distrito tras la "falta de participación" en el gobierno de Foro, otro punto de encuentro.

Paro, precariedad y futuro. El empleo es el mayor quebradero de cabeza de la ciudad. "Tenemos que crear una industria sostenible e innovadora" centrada en el Parque Científico Tecnológico que "no creció en los últimos años", aseguró Fernández Sarasola. Ana González pidió planes de empleo para las personas con más dificultades, así como completar la tasa de reposición de empleo público y ayudar al tejido empresarial local. Álvaro Muñiz valoró la "senda a seguir" del gobierno de Foro y pidió "dejar a la empresa desarrollarse con servicios públicos de calidad". La fórmula de David Alonso pasa por "agotar la inversión pública", mientras que Alberto López-Asenjo llama a "apostar por retener el talento joven", con gran importancia de la economía azul y verde y la Milla del Conocimiento. Las energías renovables o la economía social son la apuesta de Yolanda Huergo, que pide que el Parque Científico Tecnológico crezca. Gijón es, para Eladio de la Concha, "un infierno fiscal" y pidió "no cronificar la pobreza". Para Aurelio Martín, es importante "defender la industria, porque no existe alternativa".