Rescatan a un surfista atrapado por el oleaje en San Lorenzo

Un joven de 28 años se quedó ayer atrapado entre el oleaje mientras practicaba surf en la playa de San Lorenzo. Varios agentes de la Policía Local, alertados por los testigos que veían cómo el varón hacía señas de no poder volver hasta la orilla, se acercaron hasta él por la rampa de acceso y le lanzaron un cabo. La intervención fue rápida y el deportista resultó ileso.

El susto tuvo lugar a la altura de la escalera número dos y provocó una gran expectación entre los viandantes que recorrían el Muro. Aunque la actuación se resolvió sin problemas, los agentes sí alertaron del suceso en sus redes sociales reconociendo que "no era el mejor día para surfear" por la violencia de las olas y la mar picada que durante todo el día rompía con fuerza contra las rocas. Según informó después el Ayuntamiento de Gijón, el afectado tiene 28 años y es vecino de Oviedo y, aunque se quedó atrapado en plena pleamar, no consta que haya sufrido ningún problema de salud tras el accidente. Pudo regresar a la orilla con la ayuda de la cuerda y no llegó a perder el conocimiento.