La asociación vecinal de La Calzada, sobre sus impagos a la federación: "Solo fallamos este año"

La asociación vecinal "Alfonso Camín" del barrio de La Calzada respondió ayer a las acusaciones de impagos a la Federación de la zona urbana de Gijón que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, podrían suponer su expulsión del colectivo. La presidenta de la organización de la zona oeste, Teresa Prada, aseguró que "únicamente se ha devuelto el recibo del 2020" y que esto se debe a una serie de "problemas económicos internos". En buena medida, estos problemas se deben a una serie de "retrasos en el cobro de las subvenciones", que podrían afectar a los últimos tres años.

No obstante, Prada, que fue presidenta de la Federación vecinal, dejó claro que "es la primera vez que devolvemos el recibo". La deuda asciende así a alrededor de 400 euros, incluyendo la cuota anual de la Federación -40 euros por cada miembro en la junta directiva, en este caso cinco-, las entradas al festival de la entidad en el teatro Jovellanos y la aportación que cada asociación vecinal hace al premio de la solidaridad. De no acometer estos pagos, "Alfonso Camín" podría ser la primera asociación vecinal expulsada de la Federación en sus más de treinta años de historia.

Prada insistió ayer en que la asociación que preside desde años tiene intención de hacer frente a sus obligaciones. "Nunca dijimos que no fuéramos a pagar", aseveró la líder vecinal. Y añadió: "Nadie de la Federación nos preguntó si teníamos pensado pagar o cuándo íbamos a hacerlo".

Desde la FAV se asegura que se enviaron varios requerimientos formales para el pago de esta deuda, "incluso más allá de la cortesía vecinal", sin recibir contestación alguna por parte de Prada. No obstante, esta defiende que "a día de hoy, solo recibí dos correos: uno explicando cuánto había que pagar y otro diciendo que, si no pagábamos, no podríamos votar en la asamblea". Desde la Federación se insiste en que, de no proceder al pago, se tratará su continuidad en una próxima asamblea.

Igualmente, desde el seno de la FAV se afea que la asociación "Alfonso Camín" no participa de la organización como correspondería a una entidad tan histórica y numerosa como la de La Calzada. De hecho, explican que desde que Prada no es presidenta de la Federación, los miembros de "Alfonso Camín" apenas acuden a las reuniones. "Que no salgamos con la pancarta o que no vayamos a reuniones no quiere decir que no estemos implicados", zanjó Prada.