La Alcaldesa da un giro y pide que la Laboral sea Patrimonio Mundial, "pero contándolo todo"

"Nunca dijimos que 'no' a que la Universidad Laboral fuera Patrimonio de la Humanidad, dijimos que 'no' a que lo fuera con los argumentos utilizados; que es distinto". Así justificó ayer la alcaldesa, la socialista Ana González, que su grupo municipal -al igual que hicieron Podemos e IU- votara en contra en el Pleno del miércoles de una iniciativa del PP para que el complejo lograra ese reconocimiento de la Unesco y que sea ahora su partido quien haya registrado para la sesión plenaria del mes que viene una proposición que insta al Principado a buscar esa declaración. Entre el final de esa votación del pasado miércoles y la presentación oficial de la nueva iniciativa, -ayer en una comparencia pública y solitaria de la Regidora en el salón de recepciones- se sucedieron tres días de intensa movilización social y política en la ciudad con un amplio rechazo al posicionamiento de la izquierda, y muy en concreto al de la primera edil.

Ana González asumió ayer que "seguramente" el PSOE no supo "explicar bien" sus argumentos para rechazar la propuesta del PP y aceptó como "error personal" -"quizás pecamos de ingenuidad porque nos parecía que era todo tan evidente", matizó- no haber presentado una enmienda al texto de los populares para fijar las cuestiones sobre la simbología de la Laboral como reflejo del franquismo y la resignificacion del edificio como Ciudad de la Cultura, que el PSOE considera fundamentales. ¿Sufrió presiones la Alcaldesa para reajustar su posición y la de su grupo municipal en este asunto tras el revuelo provocado? "Le aseguro que no, pero es cierto que no soy inmune al debate público", fue su respuesta.

El acuerdo que llevará el PSOE al Pleno varía de la propuesta del PP en la incorporación de un "teniendo en cuenta" que hace referencia a la condición de la Laboral como "símbolo y reflejo de un régimen dictatorial y, por tanto, recordatorio insoslayable de un periodo de nuestra historia que en ningún caso puede volver a repetirse". La propuesta reconoce el valor artístico del edificio y la "potenciación de sus usos como espacio de convivencia en aras de la contribución colectiva a la resignificación del edificio".

En resumen de la Alcaldesa: "Sí a que la Laboral sea declarada Patrimonio de la Humanidad, pero con una condición: que lo contemos todo. No nos avergonzamos de la Laboral y la queremos en su propia historia". Para González, que ejerció como profesora en el centro, no se puede obviar "el punto de partida de la Laboral, quien la construyó y para qué".

Reconoció la Alcaldesa que no ha compartido su propuesta con Podemos e IU. "Pensé en comentárselo, pero me pareció que iba a ser como un necesito ayuda para..." e ironizó con su convencimiento de que los partidos que apoyaron la iniciativa del PP -Foro, Ciudadanos y Vox- "se sumarán a esta, ya que dicen que las piedras no tienen ideología y aquí no encontrarán nada que no se ajuste a la verdad".