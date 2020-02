"Las empresas no empatizan", lamentan las personas con discapacidad intelectual

A sus 27 años, Pablo Sánchez está preparando las oposiciones para ser auxiliar administrativo en el servicio de salud regional y para trabajar como ordenanza para Adif. Todo tendría que ir bien, porque lleva los estudios al día y el temario no le parece excesivamente complicado, pero tiene en su contra un matiz que, en realidad, no depende él: Sánchez tiene una discapacidad intelectual que, de cara al mundo laboral, sigue siendo un estigma. "Tuve compañeros de trabajo que me trataron tan mal que acababa llorando todas las noches. Las empresas todavía no empatizan con nosotros", lamentó. El joven fue uno de los ponentes participantes en la jornada celebrada ayer en el Antiguo Instituto por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, que alertó de que tres de cada cuatro usuarios de este colectivo aún no tienen trabajo.

Junto a Sánchez visitaron la ciudad María Lorenzo, de 24 años, y Emilio de la Cruz, de 36. Este último acaba de conseguir por fin un puesto estable tras quedar primero en la última oposición de ordenanzas de la administración general. Los tres pertenecen a la entidad Plena Inclusión Asturias, que forma y orienta a usuarios con este tipo de discapacidad en la búsqueda de empleo. "Si no acierta a ser por ellos lo hubiese tenido mucho más complicado; las empresas siguen huyendo de gente como nosotros", aseguró De la Cruz.

Lorenzo, por su lado, también oposita para el mismo puesto de Adif que Sánchez y tiene experiencia como administrativa en aseguradoras y como empleada de supermercado. "Ahí me di cuenta que las empresas siguen buscando perfiles muy concretos que no encajan con el nuestro. En el supermercado, por ejemplo, me criticaban que no sonreía lo suficiente y no entendían que a mí no se me da tan fácil como al resto", razonó. Para ellos, una oposición es una de las pocas vías seguras de conseguir empleo. "Puedes mandar tu currículum a mil sitios y no vas a pasar del 'ya te llamaremos', que estamos cansados de escucharlo. Tienes que conseguir tu plaza de oposición para demostrar que sí vales y no es del todo justo, porque nos reservan muy pocas", aseveró Sánchez.

La jornada de ayer estuvo presidida por Sandra Vega, vocal de la directiva del colegio organizador, junto a María Fraile (Eurofirms), Mayca González (Plena Inclusión Asturias) y Daniel Restrepo. También acudió la alcaldesa Ana González, que pidió que la inclusión de usuarios con discapacidad intelectual dejase un lado la teoría y la intención y apostase por medidas "más concretas".