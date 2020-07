El Principado prohíbe la Feria de Muestras "por razones de salud pública", señala Adrián Barbón

No habrá Feria Internacional de Muestras. El Principado ha tomado esta decisión después de que el comité de expertos desaconseje su celebración por unanimidad. Los esfuerzos de la Cámara de Comercio, con un ambicioso plan de seguridad para evitar contagios en el recinto ferial Luis Adaro, no han servido para lograr celebrar esta cita anual que a tantos miles de personas reúne cada verano en Gijón. Desde hace semanas se había hecho patente la disyuntiva ante la que se encontraba la edición ferial de este año y finalmente no ha habido fisuras en la decisión de los técnicos.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado que en atención a la decisión del comité técnico y "por razones de salud pública" no se va a autorizar la celebración de la Feria de Muestras, decisión que adoptará esta tarde el Consejo de Gobierno del Principado en una reunión extraordinaria de este órgano de gobierno.

"Se trata de decisiones difíciles, seguramente impopulares, que serán objeto de críticas, pero gobernar significa decidir y priorizar. Y en nuestro caso, siempre lo hemos dejado claro, nuestra prioridad es la salud pública, prevenir nuevos contagios de coronavirus y en último extremo salvar vidas", señala Barbón.

El mandatario autonómico agrega que "son tiempos duros, pero somos un gobierno que ha adoptado, adopta y adoptará las decisiones que considera mejores para Asturias y sus gentes, con total claridad, sinceridad y contundencia".

El dictamen que desaconseja la celebración de la Feria ha sido emitido por el grupo de trabajo técnico para la evaluación de los riesgos en eventos multitudinarios constituido por técnicos de la Consejería de Salud del Principado, de la Delegación del Gobierno y de la Fedeación Asturiana de Concejos, que se reunieron de manera telemática esta mañana. El encuentro comenzó a las diez de la mañana y se prolongó por espacio de unas dos horas. Este grupo no sólo analizó el riesgo potencial de la celebración de la Feria, sino que por sus manos pasan todos los eventos multitudinarios que se pretendan efectuar durante la pandemia del coronavirus.

La Cámara de Comercio de Gijón había elaborado un plan de contingencia para intentar sacar adelante la celebración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias este año, reduciendo el aforo del recinto ferial Luis Adaro a algo más de 14.000 personasl, lo que supone un 35% del máximo. También estableció medidas de higiene, seguridad y control de flujos de personas, además de la previsión de contratar más personal para evitar que se produjeran aglomeraciones puntuales en algunos momentos y espacios concretos. Nada de eso ha servido para lograr el objetivo.

La Cámara siempre ha defendido que con las medidas propuestas la Feria sería segura. Por su parte, desde el Principado se había venido recalcando que la salud sería el criterio que primaría a la hora de decidir sobre la autorización o no de la Feria.