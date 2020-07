Virginia Perales inaugura exposición

"Lluvia de colores" es el nombre de la exposición que la artista novel Virginia Perales (en la imagen) inauguró este viernes en la sala de la Fundación Alvargonzález. "No programo, me dejo llevar por una pincelada ágil y rápida con mucha emoción", valora la artista, que mantendrá expuesta sus obras hasta el próximo 31 de julio.