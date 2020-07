El PP critica que no se prevean aparcamientos disuasorios para el año que viene

El equipo de gobierno no tiene previsto desarrollar el año que viene la construcción de ningún aparcamiento disuasorio. Esa fue la respuesta a una pregunta en la comisión de Movilidad de la concejala del PP Ángeles Fernández-Ahúja, que se había interesado por esa posibilidad. Para la edil popular es un contrasentido que el mismo gobierno que plantea para los próximos años límites al acceso al casco urbano a los vehículos sin distintivo ambiental no haga esfuerzos para dar una alternativa. "Estamos pensando, por ejemplo, en las personas que vengan de la zona rural. Es un contrasentido criticable que no se les de facilidades para poder dejar el coche en un aparcamiento", explicó la edil del grupo popular al finalizar la sesión de trabajo.

Los asuntos de movilidad son también motivo de preocupación para Foro, y más en concreto para su concejal Pelayo Barcia para quien afrontar la reordenación del Muro "en pleno mes de agosto es el ejemplo del año del desgobierno que sufre la ciudad". Sobre el Muro hay un proyecto de obra que durará alrededor de tres semanas para ampliar la zona de uso peatonal y cambiar de sitio el carril bici. El plan es mantener todas las plazas de aparcamiento y crear nuevas para motos y bicis en la zona del Náutico. Además, el lunes se procederá a colocar la señalización que marque el fin del paso de los coches por la calle Covadonga dentro del plan de generar un corredor peatonal desde Begoña a la playa de San Lorenzo.

Del proyecto del Muro a Foro le preocupan, sobre todo, dos asuntos: la anchura del carril bici y la solución que se le dé al cruce frente al hotel Príncipe de Asturias . En el primer caso, dice Barcia, "es fundamental que no ocupe enteramente el carril de circulación izquierdo, ya que así el derecho tendrá un mayor espacio y permitirá que, en caso de un accidente, avería o estacionamiento en doble fila, dos vehículos puedan estar en paralelo". Y respecto a la solución del hotel Príncipe de Asturias "proponemos que en este tramo, el carril bici retranquee hacia la playa ocupando el carril que actualmente ocupan los coches que giran hacia Menéndez Pelayo, y estos transiten en doble dirección por los carriles más pegados a los edificios".