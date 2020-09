Gijón valora imitar a Llanes y Oviedo y abrir de día los locales de ocio nocturno

El Ayuntamiento de Gijón está valorando permitir que los locales de copas de la ciudad pudieran abrir sus puertas en horario diurno. Una medida que ya se está llevando a cabo en otras ciudades asturianas, como Llanes y Oviedo, para compensar las pérdidas del sector del ocio nocturno tras verse obligados a cerrar sus puertas a la una de la mañana, según orden ministerial.

"Estamos valorando que los locales de ocio nocturno puedan abrir durante el día", explicó la Alcaldesa de Gijón, Ana González, que adelantó que tienen en mente mantener una reunión con la patronal del sector, OTEA, para escuchar sus peticiones y, tras ello, poder desarrollar la normativa. Como ejemplo, la implementada en Oviedo permitía a los bares de copas abrir de once de la mañana a una de la noche, sin música y sin servicio de comidas ni terraza si anteriormente no la tenían. Las medidas, muy restrictivas, no fueron aceptadas por los empresarios de ocio nocturno, que se negaron a solicitar esta nueva licencia. Precisamente el cambio de horario y la eliminación de la música son las dos cuestiones que más soliviantaron a los hosteleros ovetenses.

"Cogeremos de referencia lo hecho en Llanes y Oviedo para estudiar los procedimientos y ver la demanda de OTEA", explicó la regidora socialista en el día de ayer. Para Ana González, la medida podría ser positiva ya que, ejemplificó, "hablamos de tener más bares abiertos en las mismas franjas horarias", impidiendo así que se masifiquen los que están actualmente abiertos y, además, ayudando al sector de la hostelería, muy castigado por la pandemia del coronavirus al ser de los que más restricciones sufrió.

Las intenciones verbalizadas ayer por la Alcaldesa se toman desde el sector hostelero con cierto reparo. "Estamos abiertos a todo, pero hay que reunirse, ver qué ofrece el Ayuntamiento y ver qué propuestas hacemos nosotros", explicó ayer Ricardo Álvarez, presidente de OTEA Gijón, que adelantó que antes de reunirse con la regidora tendrán que tener un encuentro interno para consensuar las peticiones a realizar.

Lo que sí deja claro la patronal hostelera es que esta reconversión no sería ni mucho menos sencilla. "No es fácil reconvertir un local de ocio nocturno en un bar de día", enfatizó Álvarez, explicitando que "los locales de copas están preparados para lo que están".

Aunque Álvarez ve con buenos ojos el primer acercamiento realizado por González, tiene claro que "hay que valorar los pros y las contras de lo que nos puedan ofrecer", por lo que, antes de hacer una valoración en firme de la propuesta, "tenemos que esperar a ver las condiciones".

El presidente regional de OTEA, José Luis Álvarez Almeida, recordó que desde la patronal hostelera ya se hizo llegar al Consistorio una carta solicitando que los locales de copas pudieran pasar a tener actividad de bares en horario diurno, por lo que "es de agradecer que lo vayan a estudiar".