Bellaction Duo es un equipo revolucionario fabricado por Shappire que trabaja como un sistema de masaje fisioactivo que está inspirado en los movimientos de las manos del profesional, capaz de acceder a los tejidos más profundos, donde solo con las manos no se puede llegar.

Bellaction comprime y se desliza en superficie, no succiona, no tracciona ni estira, a diferencia del resto de sistemas, lo que ayuda a no provocar flacidez durante todo el tratamiento. Con este sistema pueden realizarse tratamientos eficaces en uno de los centros de peluquería y estética más prestigiosos de la ciudad. Se ha desarrollado gracias a la experiencia de Bernat Domene.

El masaje profundo con la acción combinada de la carboxiterapia (CO2), favorece la activación de procesos bioquímico en la piel que conducen a la reparación de las fibras que la componen y es también el aliado perfecto para el tratamiento de las secuelas del acné. También puede llegar a conseguirse un efecto botox forma natural, mediante el masaje profundo que realiza en la dermis, epidermis y tejido conectivo y muscular, conseguimos relajar las fibras y permite que los tejidos vuelvan a su posición consiguiendo de esta manera la reducción o eliminación de las arrugas. Se recomiendan unas 10 sesiones, realizando dos sesiones a la semana, y de mantenimiento una vez al mes.