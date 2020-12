Las cuatro plataformas de la hostelería claman juntas: “Nos están arruinando”

El objetivo es común, pero las urgencias o planteamientos son distintos en las formas de estas cuatro agrupaciones hosteleras, reunidas ayer por LA NUEVA ESPAÑA y que también tienen en sus oraciones a comercios o gimnasios. Es el caso de Gijón Reacciona, que cuenta con Óscar Gavino Iglesias como cabeza visible. “La administración solo nos vende humo, no dan ayudas a nadie y encima nos siguen cobrando todo. Hasta la luz, y eso que estamos cerrados. Hace falta un mediador energético para evitar este problema”, asegura Gavino, que advierte que la demora en las ayudas y la prolongación de los cierres “nos está arruinando”, asegura.

Según sus cálculos, un 20% de los negocios hosteleros no volverán a abrir jamás, y hay otro 30% que está en duda. “La otra mitad están en veremos”, advierte el representante de Gijón Reacciona. Y añade: “se está hablando de una tercera ola cuando aun no arreglamos la segunda”.

“A nosotros nos cierran, pero bancos y parques están llenos; hay un doble rasero” Pepe Teleña - Acona

“La gente está muy mal, sin ingresos y sin nada para comer; estamos con el culo al aire” Christian Valle - Asturias Suma

“Nuestra seña de identidad es respetar el cierre, pero necesitamos una solución” Félix Marcos - Hostelería Con Conciencia

“No arreglamos la segunda ola y ya hablan de una tercera; nos cobran hasta la luz” Óscar Gavino - Gijón Reacciona

En una línea similar, por la falta de ayudas y la perpetuación de todo tipo de pagos, se pronuncia Pepe Teleña, uno de los fundadores de la Asociación de la Cultura y el Ocio Nocturno de Asturias (Acona), que además reprocha “el doble rasero” del Principado en sus medidas. “A nosotros nos cierra, pero todos bancos, calles y parques están llenos de gente. Pasan unos y llegan otros, pero nosotros, que limpiamos y desinfectamos después de cada cliente, no nos dejan abrir”, reflexiona Teleña. Desde Acona, defiende, “solo queremos poder trabajar tras un año casi en blanco”. Además, prosigue, siguen teniendo que hacer frente a distintos pagos. “Nos están cobrando la recogida de basuras o el recibo de la EMA, que no nos lo han devuelto”, explica. Peor aún, “la SGAE y el AEGI nos ha cobrado este mes casi 200 euros por poner música pese a que estamos cerrados”.

Más comprensivos con el cierre de los establecimientos están en Hostelería Con Conciencia, cuyo portavoz es Félix Marcos, promotores de la caravana de coches por todo Gijón este lunes. “Nuestra seña de identidad es aceptar el cierre, pero queremos que reaccionen y lleven a cabo un plan de choque ambicioso porque somos un tejido de 30.000 trabajadores”, considera. También, continúa, “queremos una exoneración de pagos, y que se permita no reabrir a aquellos locales que no puedan asumir las limitaciones; no queremos un cierre encubierto”.

Para lograr el objetivo que plantea Hostelería Con Conciencia, que hoy, a partir de las 12.00 horas, estarán instalados en la plaza del Seis de agosto, hace falta “una implicación total”, desde el nivel regional hasta el estatal. “Y el apoyo del Ayuntamiento”, recuerda Félix Marcos.

Ese mismo apoyo demandan desde Asturias Suma, que exigen una reunión urgente con el presidente regional, Adrián Barbón. “Entendemos que hay que cuidar la salud de la gente, pero nosotros estamos solos”, asegura Christian Valle. Es esta la plataforma que este viernes recorrerá varios metros del paseo del Muro para que cinco de sus integrantes se encierren en la iglesia de San Pedro. En el templo, quieren recoger 10.000 firmas para forzar una reunión con Barbón además de alimentos, juguetes y productos de primera necesidad. “Queremos hacer una reunión pacífica para denunciar que nos han dejado con el culo al aire y que la gente está pasándolo muy mal, sin ingresos y sin nada para comer”, concluye Valle.