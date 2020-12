Apartamentos: el nuevo nicho de negocio rentable ante el cierre de los restaurantes

El balance en su negocio de la calle de Los Moros, no obstante, va a salirle negativo. “Por estas fechas habríamos tenido a más gente por el Festival de Cine, por ejemplo, y también por alguna escapada de fin de semana. Ahora solo hay usuarios sueltos que llegan a Gijón normalmente por motivos laborales y otros muchos que han pospuesto sus reuniones y aplazado sus reservas para más adelante”, señala. Esa aparente preferencia por el modelo apartamental, no obstante, sí les dejó un buen sabor de boca en verano. “Creo que para Asturias este verano fue una gran oportunidad. Al haber estado bien a nivel de contagios recibimos huéspedes que no se hubiesen planteado nuestro región como lugar de visita. Muchos nos han conocido por primera vez y confiamos en que repitan más adelante”, declara.

Cristina Cueto, gerente de otro negocio de apartamentos, en su caso en la calle Capua, también hospeda a empleados esenciales y arroja un balance similar, aunque tiene la sensación de que la situación de su sector no está calando en la opinión pública a un nivel similar que la hostelería. “Nosotros también estamos cerrados y mientras Asturias siga con el perímetro el turismo que recibamos está claro que va a ser residual. Desde septiembre vivimos gracias a los trabajadores esenciales”, concreta. Tanto su negocio como el de Fernández se acogieron a un ERTE durante el confinamiento y ahora alargan los beneficios recaudados en verano. “Si no hubiésemos tenido esas semanas de trabajo, muchos habríamos cerrado ya a estas alturas”, supone Cueto, que añade: “El verano nos dio un respiro, pero ahora se habla mucho de la hostelería y menos de los hoteles. Y muchos seguimos abocados al cierre”.