“Líos” en el tráfico tras la reforma del carril bici de Mariano Pola

“Lo que sí parece es que esto está mejor pensado que el Muro, porque aquí peatones, ciclistas y coches tienen su espacio bien diferenciado. El resto será acostumbrarse”, opina el ciclista César Villa, asiduo a la bici y uno de los pocos gijoneses dueños de una “hand bike” (una bicicleta que permite ir con las piernas estiradas y que sitúa los pedales en el manillar). Lleva años recorriendo Mariano Pola, hasta ahora, por la carretera, así que a su juicio buena parte de los cambios recientes de movilidad en la ciudad son “innecesarios”. “El mejor ejemplo es el de la avenida de la Costa. Esas cuatro líneas pintadas ni nos ayudan a nosotros ni a los coches. Y el gran caos es el Muro, que al final tienes metros a matar para pasear pero poco para bicis y casi nada para coches. En comparación, lo de Mariano Pola está bien”, señala.

Otro usuario que recorre este tramo con frecuencia es José Luis Ruiz, que estrenaba ayer el carril en su patinete. “Está genial, la verdad. Antes teníamos que ocupar la acera y esta calle sirve para unir toda esta zona (Oeste) con el centro”, explica. Su postura, sin embargo, es también crítica con el Muro –dice que el diseño actual “es como para tener accidentes”–, y espera que el concurso de ideas para pacificar Rodríguez San Pedro ayude a organizar un recorrido ciclista unitario y “con más lógica” en toda la franja costera. “Yo con este patinete no podría pasar de Mariano Pola al Puerto Deportivo incluso si nos reservasen un carril en Rodríguez San Pedro. El asfalto está fatal. También es cierto es que, aunque no esté de acuerdo con algunas peatonalizaciones, yo ya noto que uso más la bici, me animo más veces”, aclara.

Hasta que el tramo que une Mariano Pola con la explanada de Poniente –el nuevo circuito “ataja” hacia la calle y evita el rodeo actual bordeando la playa– finalice, el vallado actual deja “encajonados” a un puñado de hosteleros, entre ellos, a Iván Gutiérrez. “Ayer (por el viernes) pintaron el carril de rojo y hasta que quede listo casi nadie se va a acercar. Por lo que dicen los clientes, el problema está siendo el cambio de sentido de Mariano Pola, que rompe las costumbres, y sobre todo la pérdida de plazas de aparcamiento, pero a nosotros el carril puede que nos ayude a la larga a tener a la gente más cerca. Hasta ahora lo normal es bordear la playa”, resume.