La ilusión desembarcó esta mañana en Gijón de la mano de los Reyes Magos, que ya se encuentran en la ciudad desde su llegada en globo al campo municipal de La Llorea. Desde primera hora de la mañana están ya recibiendo a los más pequeños en la plaza de toros de El Bibio, por la que pasarán entre hoy y mañana cerca de 6.000 niños. “Ver a estos niños felices, es la mayor alegría que podemos tener”, aseguraron Sus Majestades de Oriente, que no dejaron de saludar y hacer disfrutar a los más pequeños, visiblemente emocionados. “Es el mejor día del año”, coinciden los primeros niños que esta mañana han estado con Melchor, Gaspar, Baltasar y el príncipe Aliatar.

“Lo que más me gustó fue poder verlos tan de cerca. Además, este año hablaron mucho”, aseguró Mateo Suarez, de 7 años, tras el encuentro. Leonor Vidal y Sira y Nora Martínez, por su parte, no dudaron en responder cuál es su rey mago favorito: “Melchor, porque es el mejor”. Para las pequeñas, “lo mejor fue poder verlos una vez, aunque no haya cabalgata” y el mejor momento, “cuando nos saludaron”.

Los encuentros se mantendrán durante todo el día de hoy y mañana. Además, los vehículos de Sus Majestades de Oriente estarán recorriendo la ciudad durante estos dos días, cargados de regalos.