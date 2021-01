En psicología el término “sombra” define los sentimientos oscuros propios de cualquier ser humano, aquellos que la sociedad tiende a rechazar y que a la larga suelen acarrear problemas de represión y autorechazo. Pero el neurólogo gijonés Agustín Acebes, recientemente jubilado del Hospital de Cabueñes pero todavía activo en su clínica privada y como autor de libros del sector, considera que la sombra que nubló el mundo este último año, la pandemia, puede servir también como oportunidad para afrontar la futura nueva normalidad con la lección aprendida de que dejarse llevar por pensamientos negativos ante una realidad imposible de cambiar sirve más bien de poco. Así lo cuenta en su nuevo libro, “Iluminar la sombra”, y así lo contó ayer durante su presentación en la Escuela de Comercio.

El experto se ha ido formando en los últimos años sobre el “mindfulness”, una disciplina que surge como una adaptación de la meditación budista, aunque la moda ha hecho que no siempre se interprete de forma correcta. “Es una tradición milenaria muy arraigada, pero también ahora hay una especie de epidemia de ‘mindfulness’ con la que hay que tener precaución. Mejor no hacer las cosas antes que hacerlas mal, que es lo que hace cuando recomiendas eso de poner la mente en blanco”, opina el neurólogo. El libro, explicó, fue cogiendo sentido durante 2020. Tras semanas atendiendo de primera mano a pacientes golpeados emocionalmente por el confinamiento, la desescalada coincidió con el inicio de un curso que le enseñó la importancia de encontrarse a uno mismo y centrarse en resolver los problemas propios en vez de tratar de dar solución a los ajenos. “Esto es lo que cuento en el libro, sirviéndome de relatos. Al final la idea es que los pensamientos no son la realidad. Yo puedo montarme una película y creérmela, pero sigue sin ser cierto. No creerse ese discurso interior y entender que esos pensamientos y emociones son transitorios son algunas cosas que puede habernos enseñado esta pandemia, que también pasará, también es transitoria”, razonó.