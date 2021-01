Del súper a la peluquería, la carnicería o las tiendas de ropa. En todo el barrio de La Arena y gran parte de Gijón se lleva comentando sin descanso desde primera hora de la mañana las andanzas de la vecina de un edificio de la calle Manso, grabada por sus vecinos de enfrente cuando limpiaba con brío las ventanas de un séptimo piso. Por fuera, y sin sujección alguna. "Una auténtica irresponsable", señalan algunos propietarios de negocios en la zona, pasmados con la ligereza con la que la mujer abrillantaba los cristales a muchos metros del suelo. "Es que se cae y se hace papilla", razona una comerciante de la zona, antes recalcar que "vaya cuajo".

"A lo mejor lo lleva haciendo toda la vida y no le da ninguna importancia", apunta por su parte la presidenta de la asociación vecinal, Tita Caravera. "Me lo ha comentado mucha gente todo el día, lo ha visto todo el mundo, pero la verdad es que no sabemos quién es ni por qué lo hace, es muy peligroso", señala, tras añadir que "se ha hablado de ello en todas partes, pero tampoco se sabe si es reciente la grabación". Una "hazaña" que no ha dejado a nadie indiferente.