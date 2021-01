Abogacía del Estado va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Cuentas que exime al expresidente y al exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, de responsabilidad contable en la obra de ampliación de El Musel.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas absolvió, en una sentencia del pasado mes de diciembre, a los dos exdirectivos portuarios a los que tanto la fiscalía como la abogacía del Estado reclamaban que les obligaran a resarcir al Estado con 135 millones de euros, fundamentalmente por los sobrecostes de la obra abonados por el Puerto a la UTE Dique Torres y en menor medida por otros pagos también cuestionados por el fiscal y el letrado de la administración. La Sala ratificaba la sentencia que en primera instancia había dictado la sección segunda de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Abogacía del Estado aún no ha presentado formalmente el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero ya ha comunicado al Tribunal de Cuentas que tiene intención de hacerlo, procedimiento habitual para evitar que venzan los plazos para recurrir. No ha trascendido si la fiscalía también optará por recurrir esa sentencia. El Supremo tendrá que decidir si admite o no el recurso.