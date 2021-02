Las restricciones a la hostelería en 2020 han disparado la práctica del botellón con 676 denuncias de la Policía Local en 2020, un 46 por ciento más que el año pasado, tal y como reveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Un auge que se nota más en la zona Centro y en barrios como El Coto y Viesques, donde los números se han disparado. Esta situación no sorprende a los vecinos, que achacan el aumento al cierre de los bares y reclaman “vigilancia” y “conciencia”.

En Viesques y El Coto, el crecimiento fue significativo. En 2017, hubo 17 denuncias por fiestas ilegales, por las 34 de hace dos años. Sin embargo, en 2020, en pleno año de la pandemia, la Policía Local cortó 90 botellones en estas zonas de Gijón. Iván Suárez, el presidente de la asociación de vecinos de Viesques, señala como puntos calientes el parque fluvial por ser “un área amplia y con bancos”. Como posible solución, propone aumentar la frecuencia de las patrullas, “para pillar a los que beben a pie de calle”. “El problema es que no son conscientes y muchos jóvenes no se dan cuenta de lo que llevan para casa”, añade Suárez.

Christian Guisado sostiene que la asociación de vecinos de El Coto que preside no tiene “especial constancia de los botellones”. Pero mantiene que “trabajará siempre que sea necesario sobre ello tratando de alertar a las patrullas de proximidad”. Respecto a los datos, el líder vecinal entiende que incluyen a las fiestas en ilegales en los pisos, frecuentes en los últimos meses.

Maite Martín, presidente de la asociación de vecinos “Jovellanos” de la zona Centro, sigue la línea mostrada por Iván Suárez, o sea, pide más vigilancia en las calles contra esta práctica. “Estamos en un toque de queda y la única solución que se me ocurre es que se vigile más”, concreta. “La mayoría de la gente cumple las normas, pero hay personas que no. Lo único que se puede hacer es mejorar su educación, pero eso ya tiene que ser en la casa de cada uno”, sentencia Martín que señala el quiosco de la Música de Begoña como uno de los lugares donde más botellón se practica en el barrio. No solo en el Centro, El Coto y Viesques ha crecido la incidencia del botellón. Por ejemplo, en Roces, Montevil, Nuevo Gijón y La Camocha no se tramitó en 2019 ninguna sanción por esta práctica, mientras que en 2020, la Policía Local tramitó 36 denuncias.