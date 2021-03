Roba una furgoneta en Portuarios, invade la acera y choca contra un árbol al huir

El joven gijonés, que según sus vecinos salió hace no mucho de la cárcel y tiene problemas de adicciones, se apoderó de forma ilícita de una furgoneta de Emulsa, de los trabajadores del servicio de parques y jardines que se encontraban realizando labores en Portuarios, poco antes de las doce de la mañana. Este individuo, que responde a las iniciales J. C. M., arrancó el vehículo y comenzó a chocar contra todo lo que se encontraba por delante. Provocó daños en una valla, también a varios coches aparcados hasta que finalmente se empotró contra un árbol que arrancó de cuajo. “Fue un momento de confusión, yo salía de casa, justo en frente, y no sabía lo que estaba pasando hasta que le vi chocar, invadir la acera; no sabíamos por dónde iba a ir, hasta que se quedó la furgoneta encajada en el árbol y él echó a correr muy rápido”, describió otro vecino de Portuarios, que destaca el buen trato que mantienen en el barrio con la familia del detenido.

Tras el choque se refugió rápidamente en casa de sus padres, a escasos metros de donde dejó la furgoneta tirada y con importantes daños. Los vecinos y testigos de todo el incidente vieron como entraba en el domicilio y alertaron a la Policía Local. Los agentes desplazados hasta el lugar –varias patrullas y motoristas– acudieron a la vivienda y fue entonces cuando tuvieron que emplear la fuerza para reducirle. “Se puso muy agresivo hasta que se echaron varios policías encima”, explicó otro testigo a este periódico.

Sin carné de conducir

Las diligencias, ya judicializadas, han permitido confirmar que este joven gijonés no tiene carné de conducir, por lo que además del delito de robo de vehículo se le atribuye también otro contra la seguridad vial, además de los daños causados a lo largo de su acción delictiva. Por lo pronto espera en los calabozos a pasar a disposición judicial.

Los policías intervinientes se llevaron detenida también a su pareja, que responde a las iniciales N. C. R., por un delito de atentado a agente de la autoridad. Según explican desde el Ayuntamiento, esta joven “se abalanzó contra los agentes para impedir la detención del presunto autor del robo”. También ella tuvo que ser reducida y esposada antes de llevarla a la Jefatura en el coche policial.