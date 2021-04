Vicente Pastor enseña sus “Criterios variables” en Gijón

“Es una exposición muy heterogénea, no suele seguir ninguna línea”, explica Vicente Pastor sobre su último trabajo, que estaba finalizado prácticamente en diciembre de 2019, pero que ha retocado durante los últimos meses a la espera de poder encontrar una galería para mostrarlo. “Todo este tiempo me dio pie para trabajar aún más. Tengo clasificadas unas 61 obras, de todos los tamaños aunque, de momento, no se van a exponer todas”, señala.

“Criterios variables” es una “muestra muy variopinta”, como confiesa su propio autor, que busca provocar en el espectador una amalgama de sensaciones, con una gran carga subjetiva, para llevar a cabo una amplia reflexión. “No quiero que la gente piense un solo concepto de la exposición, mi idea es que con cada obra se sienta una cosa distinta, que aparezca esa disparidad de criterios”, explica Pastor.

La tierra tiene un protagonismo especial como material creativo en el proceso artístico de Pastor. Por su capacidad para reflejar un sentimiento y por la emoción a la que va a asociada. “Soy un gran amante de la naturaleza. La primera etapa que hay en toda esta colección está hecha con tierras de un monte que se quemó frente a mi casa. Cada vez que se quema un monte o se descalabra, me da muchísima pena”, relata. “Se trata de una tierra negra, quemada, muy guapa, que ofrece una gran amplitud de posibilidades”.

Sus pinturas matéricas nacen de sus paseos diarios por Luarca, donde lleva residiendo los últimos tres lustros. “Vivo una vida bastante anacoreta, veo a poco gente, la edad te va haciendo que reposes las cosas un poco más”, señala, en relación a si el confinamiento retocó su idea inicial. “No cambió apenas. Inconscientemente tienes una tristeza por lo que está sucediendo. Pero aunque está de moda hacer exposiciones y canciones sobre la pandemia, en mi caso no está reflejada esa sensación”.

“Criterios variables” se podrá visitar en la sala de arte Cornión de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. “Dejé que la obra creciera en sí misma. No seguí línea ni modas. De lo que se trataba era de hacer lo que sentía en cada momento”, cuenta Vicente Pastor, que resalta que tras cuatro décadas volcado en el mundo artístico aún mantiene la misma ilusión de seguir pensando en nuevos proyectos. Ahora la fotografía se ha convertido en una de sus pasiones. “Mi vida es paseo, trabajo, leer y música”, subraya.