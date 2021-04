La sala de lo civil penal del TSJA notificó la sentencia, contra la que no cabe recurso, y de la que ha sido ponente el magistrado José Ignacio Pérez Villamil, por la que se estima íntegramente el recurso presentado por la Liga de Fútbol Profesional contra la sentencia de la sección octava de la Audiencia que había condenado a 15 “Ultra Boys” tras un violento altercado con la Policía Nacional en las inmediaciones del estadio de El Molinón durante el derbi de 2017. Doce policías resultaron con lesiones.

El recurso ahora estimado solicitaba la nulidad de la sentencia por “quebranto de norma procesal generador de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, disponiendo “la retroacción de la actuación al momento procesalmente anterior al quebranto de la norma y, por tanto, la celebración de nuevo juicio oral”.

La Audiencia había eliminado una de las penas con las que se habían conformado 14 de los acusados, la que prohibía entrar en estadios durante cinco años. Pero esta medida no podía aplicarse a aquellos ultras condenados por disturbios. El tribunal debería haber apelado a las partes para reconfigurar el acuerdo y no eliminar la medida. El TSJA considera que “se incurrió en error procesal patente, causando indefensión a las acusaciones que se vieron impedidas de argumentar sobre la procedencia o no de la cuestionada pena accesoria”. El TSJA anula además la condena de 4 años a Alfonso T. M., que deberá ser juzgado de nuevo, como los otros 14.