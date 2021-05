Se busca portera con ganas de triunfar

La iniciativa del club gijonés quiere captar jugadoras en general, pero porteras en particular para sus equipos de las categorías inferiores. Luis Avelino Álvarez, coordinador de los equipos de base del Liberbank Gijón, lo explica: “Esta temporada, por la pandemia, no hubo Escuelas Deportivas y no pudimos ir por los colegios haciendo captación de jugadoras”. Ante este panorama, el entrenador propuso poner en marcha una campaña “para empezar a mover gente por los colegios de cara al curso que viene y de paso hacer especial énfasis en el puesto de portera”. Pone como ejemplo que este año tiene 25 jugadoras de categoría infantil y “solo dos son porteras”. “Eso es un problema porque el de portera es un puesto complicado y no hay muchas”, dice.

Raquel recuerda que ella también llegó de rebote: “Yo jugaba a baloncesto pero siempre había querido ser portera de fútbol y llegué al balonmano solo con la intención de probar, pero me enganchó”. Y desde entonces ha tenido una trayectoria de éxito que la ha llevado a jugar en varios equipos europeos. Y no está de acuerdo en que el suyo sea un puesto peligroso. “Ves el balón venir, hay más golpes entre las jugadoras de campo” asegura. El llamamiento es para niñas nacidas a partir del 2007 y las interesadas sólo tienen que pasarse por el pabellón de Moreda los lunes o los viernes entre cuatro y cinco de la tarde o los miércoles entre cinco y media y siete. La campaña lleva poco tiempo circulando por las redes sociales, apenas un par de días, y ya ha tenido algún resultado positivo. “Recibimos la llamada de una niña que es portera de fútbol, pero que le gustaría probar a serlo de balonmano y claro le dijimos que estaríamos encantados de que viniera a intentarlo”, señalan, satisfechos, en el club.