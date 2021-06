“Se derrocha dinero en hacer la ciudad más fea y con problemas que no tenía”

Jesús Martínez Salvador es el portavoz municipal de Foro Asturias. Titulado en Empresariales, en los mandatos de Carmen Moriyón fue director del Jardín Botánico y gerente de Divertia, y concejal de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud.

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo mejor ha sido cuando ha sabido escuchar tanto a la ciudadanía como a la oposición y, aunque con lentitud, ha dado algunas soluciones. Lo peor es que esto ha ocurrido tan pocas veces que resulta anecdótico y la norma de este gobierno es actuar sin escuchar, sin estudiar, con el sectarismo como bandera y sin rectificar, aunque se lo pida la ciudad entera.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Quizá lo peor haya sido tener la ingenuidad de creer que el PSOE venía a gobernar con altura de miras y tintes democráticos. Pronto vimos que no, que al PSOE solo le interesa el PSOE. Por eso, Foro Asturias, aunque no dejará de apoyar medidas necesarias, es el partido que hace una oposición más firme y el único al que, cuando las vías políticas se acaban, no le tiembla la mano para ir a donde sea si se vulneran las normas.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Cada partido tenemos diferentes visiones de lo que queremos para Gijón y de cómo conseguirlo. Pero respecto a Foro, no puedo más que estar agradecido, ya que el resto nos escucha y es habitual lograr consensos de toda la oposición. Eso indica dos cosas: que el PSOE e IU gobiernan de manera desastrosa y que nuestras propuestas son centradas por el bien de la ciudad.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Estoy comprometido con lo que hago. Antes en la etapa de gobierno y ahora en la oposición, siempre trato de lograr los mayores éxitos para Gijón. Me considero persona cercana, que conoce la ciudad y la escucha. Intento articular propuestas para impedir algunas barbaridades, pero no siempre se puede. Creo que Foro aporta mucho con tres ediles.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

En la pandemia, como en el resto del mandato, ha habido exceso de anuncios y déficit de gestión. Estamos dando ayudas un año después que otros ayuntamientos, y esa espera está siendo insoportable para muchos autónomos y trabajadores. Me gustó cuando, pese a negarlo inicialmente, se nos incluyó en la elaboración de medidas económicas y sociales ante la primera ola. Desde ahí, quedamos al margen y el gobierno local tiene serios problemas para hacer real lo que anuncia a bombo y platillo. La gestión es nefasta.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Acertada, la reforma de la calle Santa Elena, no logro identificar otra. La más equivocada es la gestión, de manera integral, en movilidad y obras. No sólo se han dedicado a generar problemas, es que además urbanísticamente tienen un gusto pésimo. Hemos derrochado dinero en hacer la ciudad más fea y en crear problemas donde no los había.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesto a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Foro trabajó intensamente para lograr el consenso que se plasmó en el convenio vigente y eso defendemos. Todo lo demás es una trampa para perder tiempo. Que no cuenten con nosotros. Más aún cuando se quiere reducir la inversión y mantener la fractura de la ciudad en dos.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Parece que el PSOE, sin negociar con nadie como es habitual, pretende convertir los fondos Next Generation en unos fondos mineros II. ¿Por qué no hay ningún proyecto de economía azul en los astilleros? Por contra, quieren convertir al Ayuntamiento en productor de energía e invertir millones en autobuses, cuando esto se debería asumir con el presupuesto corriente.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

El gobierno tiró a la basura el estudio elaborado en el anterior mandato para dotar de mayor eficiencia a la plantilla municipal. La consecuencia es que todos los trámites y las subvenciones arrastran meses de demora. No paramos de recibir llamadas de ciudadanos y empresas desesperadas. ¿Qué me dice de los 100 hosteleros pendientes de licencia de terraza?

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

No hay tal modelo. ¿Dónde están los presupuestos participativos que creó Foro? ¿Por qué se hace una consulta para el reglamento de laicidad y sólo la Alcaldesa decide la ubicación de la estación? Tratan a los ciudadanos como corderos.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Me gustaría volver a tener una ciudad viva, con oferta cultural, de ocio y deportiva de referencia. Y con empleo para todas esas generaciones, como la mía, que han tenido que abandonar su tierra.