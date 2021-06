Dolores Patón (PSOE): "El proyecto de Moreda blinda la estación intermodal y la inversión para construirla"

Dolores Patón se convirtió en abril en figura clave del gobierno local al sumar Urbanismo a sus competencias de Atención Ciudadana y Distritos. Graduada social, debutó como concejala en 2019.

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo mejor ha sido el trabajo en equipo en una situación tan horrible y desconocida como la generada por la pandemia, siendo proactivos en la toma de decisiones, adoptando las medidas necesarias con toda la rapidez que nos fue posible, destinando recursos económicos y humanos para proteger a los más vulnerables. Lo peor, la pérdida de vidas, sin duda, pero también el no poder avanzar en todos nuestros compromisos al ritmo que nos habría gustado.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Creo que hemos sido dialogantes, transparentes, que hemos trabajado con entusiasmo y entrega y quizás nos ha faltado comunicar un poco mejor nuestras políticas y acciones.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Correcta en términos generales, quizás echo en falta que sean más propositivos. En ocasiones parece que solo buscan el desgaste y no lo que es mejor para Gijón, incluso faltando a la verdad. Que la mano tendida que predican no sea una mano al cuello.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Pues yo creo que frescura, sinceridad, ilusión, el punto de vista de una mujer trabajadora, vecina, madre y que se toma muy en serio el honor y la responsabilidad de trabajar por la ciudad en la que creció y a la que adora.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Como dije anteriormente, me ha gustado el trabajo en equipo, el hacer piña ante un drama que nos lastró. Lo que echo en falta es que no hayamos podido cambiar todo lo que hay que cambiar en la estructura municipal, el no tener los recursos económicos y personales necesarios. Pero por encima de todo, el sentimiento de impotencia que te genera que muchos de los cambios necesarios, y que queremos acometer, no siempre dependen de nuestra voluntad política.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Las circunstancias de la pandemia nos obligaron a tomar medidas y tomarlas rápido. Creo que el modelo de ciudad sostenible, amable, con espacios para estar, disminuir la contaminación acústica y del aire son aspectos irrenunciables. Quizás nos faltó pedagogía y esfuerzo en implicar a la ciudadanía en estos conceptos.

7 Plan de vías. ¿Qué gana Gijón con el cambio de la estación a Moreda?

Pues la posibilidad de tener una estación intermodal y eliminar la barrera ferroviaria, posibilidad real, con certidumbres e implicación de las tres administraciones. Sobre la propuesta del Museo del Ferrocarril no hay ningún estudio que la avale y todos los indicios apuntan a que sería difícil que el coste fuera el que estimaron y sería difícil que obtuviera la declaración de impacto ambiental. La centralidad nos la va a dar el metrotrén, así que el objetivo es claro: blindar la estación y la inversión, la opción de Moreda lo permite y lo hace posible.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Medio ambiente, regeneración urbana o movilidad sostenible son los tres ejes en los que el Ayuntamiento de Gijón lleva meses trabajando. Nuestro planteamiento habla de intervenciones localizadas, pero también de estrategias, que son igualmente importantes: la del agua, la de la energía y la de movilidad. Si me pregunta por una en concreto, me quedo con el proyecto de ecomanzanas, con la generación de espacios verdes y acciones de gestión energética eficiente que posibilitan estos fondos.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

Pues sí, necesitamos avanzar en la transversalidad, en la administración electrónica; además necesitamos mejorar y agilizar los procedimientos. Tenemos una normativa que nació con el fin de ser garantista, pero que lastra toda la tramitación. Necesitamos reformas y no todas dependen de nosotros.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

El actual modelo fue pionero en su día, lo implementó una administración socialista y en su momento fue ejemplo para otras ciudades. Pero desde entonces, la sociedad ha cambiado y tenemos que renovar el modelo, formar, informar, dinamizar, involucrar a los y las jóvenes, en definitiva , acercar a la administración y los administrados.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Me gustaría ver un Gijón habitable, con oportunidades para todas las personas, donde se garantice el empleo digno, la vivienda, la igualdad, en definitiva, la cohesión y la justicia social.