Industria e Itvasa mantienen la ITV para Granda tras reunirse con los vecinos

Por parte de Industria asistieron a la reunión el consejero, Enrique Fernández, y la directora general de Industria, Rosana Prada. Itvasa estuvo representada por su gerente, Belarmino Rodríguez. La delegación vecinal la compusieron Félix Gómez, Pilar Granjo y Marián Rendueles.

“Están enrocados. Solo prima lo económico y la rapidez para abrir, así que, si legalmente les es posible, van a construir la ITV en Granda”, señaló Rendueles nada más salir de la reunión celebrada en la sede ovetense de la Consejería. Pilar Granjo, por su lado, comparte que ni Itvasa ni Industria se van a mover para buscar alternativas, pero no tira la toalla a la espera de mantener el encuentro con la Regidora. En todo caso, advierte de que, llegado el momento, la plataforma acudiría a la vía judicial

A nivel municipal, Ciudadanos (Cs) planteará en el Pleno ordinario de hoy una pregunta a Ana González para que la Alcaldesa aclare si está dispuesta a solicitar un estudio adicional para determinar si el proyecto de Itvasa cumple la normativa que regula la implantación de las estaciones de ITV. Para la formación naranja, el informe del servicio municipal de Movilidad que da luz verde a la iniciativa “adolece de una serie de carencias que impiden que quede debidamente acreditado que cumple los requisitos”. De hecho, añaden desde Cs, “el propio informe reconoce que se limita a valorar las afecciones que el tráfico de vehículos generado por la actividad de la nueva estación de ITV provoca en la circulación del entorno, sin entrar en ninguna otra consideración que se pudiera derivar de la implantación del equipamiento”.

Hasta el momento, la postura que ha mantenido el gobierno municipal es de oposición a la ITV en Granda. No obstante, ha advertido de que si la empresa sigue adelante con esta iniciativa y cumple con todos los requisitos no le queda otra que otorgarle los permisos “para no prevaricar”.