Críticas en la hostelería por la suspensión de los Fuegos: “Había alternativas”

Centrado en la Noche de los Fuegos, el presidente local de la patronal hostelera Otea, Ángel Lorenzo, del grupo Gavia, asegura que su entidad recibe “con pena” la noticia de la cancelación “del evento más significativo del verano en la ciudad, una cita que atrae a decenas de miles de visitantes”. “Sabemos que la sociedad necesita salir, que necesita sonreír y que la de los Fuegos es la noche mágica de Gijón, pero también entendemos que seguimos estando en pandemia y que celebrar actos tan multitudinarios puede que no sea lo apropiado”, dijo. Aún así, el dirigente de la patronal quiso mandar un mensaje de esperanza de cara a la temporada estival. “Esperamos un verano, por lo menos, tan bueno como el anterior, porque Asturias es el gran descubrimiento de vacaciones para el turismo nacional”, indicó Lorenzo. “Tenemos una gran hotelería y una gran hostelería y estamos reuniéndonos con el Ayuntamiento para, entre todos, aportar calidad y alegría a los visitantes y a nuestros vecinos”, concluyó el presidente de Otea.

En la entrevista que ayer publicó este diario, coincidiendo con el ecuador de su primer mandato, Ana González apuntó que para la Noche de los Fuegos “está concebido lo que dice el BOPA”. Según la Alcaldesa, “habíamos previsto lanzar fuegos desde cuatro o cinco puntos de la ciudad, pero lo descartamos al leer las restricciones porque podíamos superar el tope de personas concentradas. No queremos poner a nadie en riesgo”. Como alternativa a la pirotecnia en vivo y en directo, se prepara una propuesta virtual.

Desde el ámbito hotelero, Élida Suárez, directora de El Moderne e integrante de la directiva de Otea, también ha acogido con disgusto la cancelación de la Noche de los Fuegos. Pero coincide con quienes opinan que en la actual coyuntura sanitaria se trata de una medida entendible por mucho que moleste a los profesionales del sector y a la ciudadanía en su conjunto. “Lamento la suspensión, pero también entiendo que la contratación de un evento como la Noche de los Fuegos no se organiza de un día para otro, por lo que pienso que el Ayuntamiento toma esta dura y drástica decisión pensando en la salud y sabiendo que aún estamos en pandemia”, indicó. Suárez destacó que estamos hablando de “una fiesta muy importante para la ciudad y de que, por segundo año consecutivo, nos quedaremos sin ella”. “El mayor deseo es que la de 2022 sea la Noche de los Fuegos mas grande de toda la historia”, subrayó.

Seguridad

Mucho menos complaciente con la situación se mostró el hostelero César Telenti. Su análisis crítico de la cancelación de la Noche de los Fuegos parte de la base de que la vacunación contra el covid permitirá que a mediados de agosto ya se haya alcanzado la llamada “inmunidad de rebaño” y que, por tanto, y habida cuenta de que la Eurocopa se está disputando ya con público en las gradas, dentro de casi dos meses sería posible llevar a cabo la celebración guardando las medidas de seguridad que sean necesarias en ese momento concreto. “Se apuesta por lo más fácil, que es suspender la Noche de los Fuegos sin buscar alternativas para garantizar la seguridad”, sostiene Telenti. Y es que, a su juicio, “habría que realizar un esfuerzo de gestión porque el beneficio sería mayor para todos. Desde El Rinconín al Cerro hay espacio suficiente para separar a los asistentes”.

Por su lado, Francisco García, otro de los empresarios de hostelería de la ciudad, se mostró “indignado” por unas cancelaciones que considera “un mazazo” para el sector y que, según apunta, no afectan a la “Semana negra” porque “no les interesa”. “Se está perjudicando muy seriamente a la ciudad”, concluye García.

René Álvarez, con negocio en la calle Begoña, reconoce que la cancelación es una contrariedad para el sector, pero la “entiende” por la situación sanitaria. “No sería normal que los bares estemos con restricciones y que haya miles de personas en la playa”, apunta este hostelero, que pide que el presupuesto que se ahorre se destine a reforzar la programación festiva.

Con matices e intensidades diferentes, la cancelación de la Noche de los Fuegos concitó ayer las críticas de los partidos de la oposición, que censuran fundamentalmente la “falta de previsión” que aprecian en el gobierno local respecto a una fecha festiva “clave” para Gijón.

Críticas de la oposición

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, parte de la base de que “hay que cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias y parece que sigue habiendo aforos muy limitados, aunque estemos en franca mejoría con la vacunación y seguramente mejorarán esos aforos”. Sin embargo, a su juicio, “lo que parece claro es que hay una absoluta falta de previsión, pues esto, si no se sabía, se suponía; por lo que debería haber una programación alternativa que a día de hoy desconocemos”. Según dice, “son unas fechas muy importantes para los comercios, los hosteleros y los hoteleros de nuestra ciudad, y es necesario hacer un verano con atractivo para los gijoneses y para quienes nos visitan”.

“No podemos perder el tren de este verano. El turismo ha cambiado y debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos. Esperamos poder recuperar la tan ansiada normalidad, que no nueva normalidad, lo antes posible”, sentenció el portavoz naranja.

Desde Foro, Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal, considera “un poco incongruente que la misma semana que se anuncia el fin de las mascarillas al aire libre, el gobierno local decida que no hay ni San Xuan ni fuegos en Begoña”. A su juicio, “hace falta más imaginación, más creatividad, más ganas de hacer cosas y ofrecer propuestas que no supongan riesgo”. “Lo más fácil siempre será suspenderlo todo”, concluyó el representante de la formación forista.

Juan Miguel Chaves, concejal de Podemos, apuntó que su formación “tiene poco que decir” si la decisión de cancelar la Noche de los Fuegos obedece a criterios sanitarios. Ahora bien, el edil reclamó que el dinero que se ahorre con la alternativa virtual que ha anunciado la Alcaldesa se destine “a ampliar la programación de verano, sobre todo, en lo que se refiere a los barrios”.

Alberto López-Asenjo, portavoz del PP, aseguró que “llama la atención que no se hayan buscado alternativas, cuando en otras ciudades sí que las hay”. El dirigente popular indicó que la pandemia no ha pasado a la historia, pero sí que se están produciendo avances en los procesos de vacunación que obligan a “hacer un esfuerzo para buscar opciones”. “Me sorprende que no hayan sido capaces de ello”, concluyó el portavoz de los populares en el Consistorio.

Por parte de Vox, Eladio de la Concha, portavoz municipal, se mostró prudente. “Realmente, desconocemos si esas medidas que ha anunciado la Alcaldesa se basan en dictámenes científicos o políticos, ya que desde que venimos sufriendo esta situación dicha cuestión nunca ha sido aclarada”, dijo. De la Concha añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “ha dicho recientemente que la enfermedad es estacional y que en otoño volverá a crecer la curva, por lo que desconocemos si la suspensión de los Fuegos y de la hoguera de San Juan servirá para paliar o evitar algo relacionado con la salud o no”.