Polémica en los prolegómenos del Día Internacional del Orgullo. Vox acaba de mandar una carta a la atención de la alcaldesa, Ana González, exigiendo que la bandera LGTBI, la arcoiris, se retire del balcón del Ayuntamiento. Vox argumenta que la insignia no es oficial y que por ello no debe lucir en una institución como la Casa Consistorial. "El balcón del Ayuntamiento no es un tendal. Solo falta que pongan las sábanas o la ropa interior", ha criticado la concejala de Vox Laura Hurlé, en respuesta a una proposición de Podemos-Equo, con fecha del 8 de junio, y aprobada en el Pleno municipal de este último mes.

Es la propia edil de Vox, Laura Hurle la que firma la carta enviada a la regidora esta mañana. El texto de la misiva dice íntegramente lo siguiente:

"Por la presente y como continuación a la solicitud ya presentada por registro con número de entrada 2021057202, el grupo municipal Vox exige la retirada forma inmediata y antes de que acabe el día de hoy, de la bandera no oficial colocada en la fachada del Ayuntamiento. Todo ello para salvaguardar el estricto cumplimiento de la Ley de Banderas y de la sentencia referida, que en su punto sexto de los fundamentos del derecho manifiesta :“no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas la utilización, INCLUSO OCASIONAL, de banderas NO oficiales en el exterior y fachadas de los edificios y espacios públicos, aunque las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera Española y las demás legales o estatutariamente instituidas” . En el punto tercero del fallo se fija la sentencia como doctrina."

La propuesta de Podemos-Equo se registró el 8 de junio. "El 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGTBI. España ha sido un referente en materia de derechos LGTBI desde que en junio de 2005 se aprobase el matrimonio igualitario", rezaba el texto de la coalición morada y verde. "Según la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género suponen la tercera causa del total de delitos de odio en nuestro país. Además, han aumentado en 8,6% desde 2018", prosigue. Por ello, y otros argumentos, el partido cuyo portavoz es Laura Tuero reclamó lo siguiente: