Portadas únicas para Gijón

“Los encuentros con los autores es lo que marca la diferencia en este festival”. Así de claro lo tiene Álvaro Delgado, un habitual de la Comic Con, que ayer acudió a la charla en la Colegiata de San Juan Bautista en la que Iban Coello y Ramón Bautista hicieron la presentación de los dos cómics exclusivos de “Marvel” para el festival Metrópoli.

Poco antes de las cinco ya se podía ver en la Plaza del Marqués una larga cola de asistentes para el acto. Entre ellos estaban los veinteañeros Daniel Ordás y Ramón Gil, ambos venidos desde León. “La Comic Con es un festival con mucho nombre y nos encanta el ambiente”, cuenta Ordás, a lo que su amigo añade: “cambia el formato con respecto a otros años porque se centra más en los encuentros con los creadores, pero se hace para mantener la seguridad”.

Durante el acto, los ilustradores Iban Coello y Ramón Bautista explicaron a los asistentes las portadas que habían dibujado. En ambas, “Spiderman” tiene el papel principal, pero llama la atención encontrarlo, en una de ellas, en la playa de San Lorenzo, y en la otra, con las icónicas Letronas de Gijón al fondo. “No fue lo que me inspiró pero sí que es verdad que ‘Marvel’ tenía la tradición hace años de crear portadas veraniegas de sus personajes”, explicaba Bautista. Por su parte, Coello apuntaba que “me di cuenta casi cuando había terminado de que me faltaba algún elemento icónico de la ciudad, así que me decidí por las Letronas”.

Al mismo tiempo, en el Palacio de Revillagigedo los más curiosos se acercaban a visitar exposiciones sobre “Star Wars”, “Allien”, o “Los Cazafantasmas”. En ellas se pueden contemplar increíbles recreaciones y figuras basadas en estas películas y sagas, como es el caso de la preparada por la Asociación “Orden 66”. “Traemos espadas láser y dos ‘Jawas’, que son los chatarreros galácticos”, explica Germán Casal, miembro de la Asociación. “La gente se puede acercar y fotografiarse con estas figuras. Además, pueden colaborar con la segunda edición de nuestra iniciativa ‘Operación Biberón’, que se centra en recolectar leche infantil para donarla al Banco del Alimentos”.

El arte en vivo también tiene espacio en la Comic Con. Por sexto año consecutivo, los amantes de la pintura pueden disfrutar de las originales creaciones de Shaun Elay, una artista que pinta en negativo y cuyas obras se completan si utilizamos el móvil para verlas en positivo.