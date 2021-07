Vespas y lambretas colorean Gijón

Aurelio Tolibia acudió por primera vez a la salida en moto del Ye-Yé. “La compré hace solo tres meses y creo que es una buena ocasión para lucirla”, indicó. Aunque no sea aficionado a la estética sesentera que representa el festival, sí lo es a los vehículos de dos ruedas. “Me entusiasman las motos clásicas en concreto”, matizó. Aprovechando el verano y el buen tiempo de mediodía, Tolibia asistió al paseo animado por uno de sus amigos, Óscar Vasco, que declaró que lleva “siete años” acudiendo al festival. “Me gusta mucho ver las motos y coincidir con amigos que comparten esta afición; además de la música”, mencionó.

También los hay que pusieron su moto a punto expresamente para ayer, como Manuel López y su hija Inés. López compró una Vespa en los años 80, cuando todavía no tenía carnet. “Fui al taller para ponerle retrovisores a mi vespino y me enamoré de una Vespa que se vendía por 15.000 pesetas. Le ofrecí mi moto al dueño pagándole la diferencia y la compré”, cuenta. Ahora, es su hija Inés quien la ha heredado. “Me apunté a un club de aficionados de Langreo y, desde entonces, he acudido con ella a varias concentraciones como esta”, explicó.

El Ye-Yé continuó ayer con su agenda de actos más allá de coloridas vespas y lambretas. El espigón de Fomento volvió a llenarse para presenciar un concierto único en España, interpretado por Gabriel Casanova, Sergio Albentosa y Julián Maeso, tres de los mejores organistas de la marca Hammond, acompañados por Telmo Fernández y Antonio Álvarez “Pax”. “The Hammond Organ Summit”, nombre de la formación, recordó a los asistentes lo que es el verdadero soul, jazzdance o deep funk, estilos que interpretaron ante las más de cien personas que se dieron cita en Fomento.

Otro de los acontecimientos del día fue el mercadillo que se celebró en la zona cubierta de El Solazo. Las personas que se acercaron hasta allí pudieron acceder a la oferta de varios establecimientos que vendieron productos asociados a la estética del festival, como prendas y otros artículos. También, escucharon la sesión de pinchadiscos que, en esta ocasión, se trasladó hasta el Camín de la Nisal, en Bernueces. El festival terminará hoy, con el concierto de la banda “Stay” y más música sesentera pinchada por Djs en la playa de Estaño.