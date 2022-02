Ángel Pumariega, portavoz municipal del Partido Popular de Gijón, califica de “pobre” la actuación de Gijón en la pasada edición de Fitur, en un momento que considera clave para la recuperación de sector turístico. Pumariega explica que no entienden el motivo por el que la ciudad no contó con un espacio propio en Fitur. “Es una de las ferias de turismo más importantes del mundo, y una oportunidad para poner en valor todos los atractivos de Gijón, y para desarrollar una intensa labor promocional de nuestras marcas turísticas”, relata la concejala del PP. “El equipo de gobierno no han sabido aprovechar el potencial de Fitur, dedicándose a recoger premios a la ciudad de Gijón y a pasearse por la feria, sin apenas reuniones o actividades promocionales”, subraya.