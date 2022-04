La zona del balneario tendrá un ascensor y la sede de salvamento estará bajo la pérgola

Nuevos espacios de oportunidad. Así es como llama el equipo redactor del anteproyecto de reforma integral del paseo del Muro a cuatro actuaciones de generación de áreas de uso público que se diseñan en el tramo de la avenida de Rufo García Rendueles que va del martillo de Capua a la rotonda del Piles. Estas “oportunidades” se plantean como “diferentes tipos de espacios a lo largo del entorno para la reactivación de la vida social en un espacio utilizable en su totalidad” y se fijan en las intersecciones con la calle Caridad, Emilio Tuya, Manso y la zona del balneario, donde tiene su sede la asociación de vecinos de La Arena.

Por partes. En la desembocadura de la calle Caridad, a la altura de las escaleras 7 y 8, se reorganiza la zona de estancia. Para empezar se aprovecha y amplía la pérgola existente para que pueda ser usada como espacio para terrazas de los negocios del entorno en un ámbito donde también habrá kioskos, casetas de puestos de venta y juegos sonoros infantiles repartidos por los jardines del entorno. La peatonalización de la calle Caridad y el ensanchamiento de las aceras que tendrán zonas ajardinadas equilibran el espacio, dicen los redactores de la propuesta.

A esta denominada plaza Caridad se le incorpora la vecindad de la plaza Anclas, a la altura de la escalera 10. El punto de partida de esta actuación es que la calle Emilio Tuya deja de tener acceso por Rufo García Rendueles con lo que se puede crear una plaza-jardín como continuación de la vegetación del paseo. Allí se ubicará un espacio de ocio con una pista de juegos con lámina de caucho para todas las edades. En este tramo se ensancha el paseo del Muro al juntarse la nueva senda peatonal y los jardines crean curvas para suavizar el paso de los vehículos y bicicletas.

La siguiente oportunidad está en la plazoleta de la calle Manso, ahora usada como lugar para el estacionamiento de coches. Nuevas terrazas, zonas ajardinadas, pérgolas con puntos de venta y una reforma del edificio de salvamento que hay en la escalera 12, que reduce su tamaño en la parte de la instalación que hay sobre la arena y la gana en el paseo para oficinas, zona de curas y almacén aprovechando la mitad de la pérgola existente. El espacio también podrá ser usado por la policía.

El siguiente “espacio de oportunidad” está entre las escaleras 13 y 14, donde se ubica en tradicional balneario de la playa de San Lorenzo. Aquí el problema está en los diferentes niveles que hay de paso y las barreras que generan. Se propone llevar a cabo una labor de regularización topográfica con el fin de crear un plano continuo con pendientes muy suaves y sin ningún tipo de escalonamiento. Para mejorar el acceso se cambian escaleras por rampas y se instala un ascensor que de servicio a la asociación de vecinos de la Arena y al balneario, que se rehabilitará para recobrar su uso de vestuarios y aseos de uso público y dar servicio a los ciudadanos.

Hay otros elementos que tienen que ver con toda la reordenación de la fachada marítima y que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo que se eliminan las actuales pérgolas blancas que hay pero se mantienen las de hormigón para garantizar el servicio que dan o que se aprovecha la ocasión para mejorar la accesibilidad al arenal con rampas en las escaleras 5, 11 y 14. Un cambio que ya está hablado con la Demarcación de Costas, que está colaborando con el Ayuntamiento.

La vegetación tiene un papel estelar en un proyecto que es, sobre todo, de renaturalización. La intención es mantener todos los árboles actuales que sea posible mantener y completarlo con una vegetación resistente al ambiente salino que marca la zona. Arbolado de un porte no excesivo que resista los fuertes vientos y un mato horizontal mezclado con pradera para minimizar las exigencias del mantenimiento. En cuanto a la propuesta de pavimentos se contabilizan hasta seis tipos según la ubicación, desde el existente ahora mismo en el paseo tradicional a pavimentos adoquinados, tanto de junta seca como con junta vegetal y adoquín en la zona de tráfico de la plataforma única.

Un diseño que se alinea con el Plan de Movilidad y obvia la sentencia el “cascayu”

La propuesta de reforma integral del Muro que se acaba de poner sobre la mesa obvia, por un lado, el resultado de la reciente sentencia favorable a Stop Muro que declaró contrarias a derecho las obras del “cascayu” e imponía la restitución del tráfico que había en el Muro antes de julio de 2020. Una sentencia que el Ayuntamiento ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. “Este proyecto no tiene nada que ver con la sentencia”, especificaba el edil socialista Olmo Ron en el acto de presentación oficial del proyecto. Ron dejaba claro que el diseño tenía toda la seguridad jurídica de cumplir tanto con el Plan General de Ordenación como con el propio plan especial del Muro de 2004. Un elemento con el que no están de acuerdo los colectivos sociales y políticos que se han venido oponiendo a los procesos de peatonalización del Muro. Y, por otro lado, este Muro asume los principios del recién presentado para su debate y aprobación Plan de Movilidad Sostenible 20221-2030. En ese plan estratégico, al fijar la reordenación del tráfico en el Muro, se propone “la creación de un vial con un único carril de circulación, cuyo sentido será enfrentado a la altura de la calle Menéndez Pelayo. Esto significa que el tráfico podrá acceder al vial del Muro tanto desde la avenida Castilla como desde la calle Eladio Carreño, pero en ambos casos finalizará desembocando en Menéndez Pelayo. Esta ordenación garantiza el uso eficaz de Rufo García Rendueles como vial de servicio a las viviendas y comercios ubicados en esta calle pero eliminando el tráfico de paso al no poder recorrer el vial al completo en ninguno de los dos sentidos”. En todo caso hay que tener claro que se está ante un anteproyecto cuyas condiciones técnicas y económicas se afinarán en el proyecto que definitivamente salga a licitación. Hasta ese momento hay tiempo para que colectivos de la sociedad civil puedan trasladar sugerencias de cambio. O incorporaciones a las que se estaría abierto como ampliar espacios de actividad física si lo pide el Patronato Deportivo Municipal.