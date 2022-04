La zona rural aplaude tener plazas en los parkings disuasorios, pero pide “datos”

Los vecinos de la zona rural recibieron ayer de buen agrado (aunque en algunos casos con recelo) el anuncio de que tendrán plazas reservadas en los futuros aparcamientos disuasorios a las afueras de la ciudad, tal y como informó el edil de Movilidad, Aurelio Martín, en una reunión con residentes en La Providencia, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Pero los presidentes de las asociaciones echan en falta “concreción” para saber dónde se ubicarán esos estacionamientos y qué prioridad tendrán los procedentes de las parroquias, donde recuerdan, hay “mucha población de avanzada edad”. “No nos han dado datos concretos. Claro que estamos contentos. Llevamos tiempo reclamando preferencia en aparcamientos disuasorios, especialmente, desde que se pusieron a cerrar las calles del centro, pero necesitamos más información. Que vengan a la sede y nos expliquen en qué condiciones y dónde estarán, porque si nos ponen un aparcamiento en Veranes, pues no nos sirve de nada”, valoró Miguel Llanos, líder vecinal de La Pedrera y presidente de la Federación de Vecinos de la zona rural “Les Caseríes”.

Esas dudas tras el anuncio de Martín recorren toda la zona rural, de este a oeste. “Es buena noticia siempre que estén reservadas y no sean de uso preferente, que nos den una pegatina, por ejemplo”, reflexionó José Luis Fernández, presidente vecinal de Serín, que recordó los problemas de conexión con el transporte público de la parroquia. “Queremos ver cómo se materializa y en la zona que va a estar y reforzar las conexiones con bicicletas o patinetes eléctricos, sin olvidar a la población de más edad que esas opciones no les valen”, añadió.

Más reticente se muestra Consuelo González, Chelo, líder de la asociación de vecinos “Los 16” de Cenero. “De lo que diga a lo que se haga... porque también dicen que han puesto trampeos para la avispa asiática y es mentira. Desde 2019, lo ponemos los vecinos”, espetó. “Esos aparcamientos son fundamentales porque nosotros no tenemos dónde estacionar cuando tenemos que ir a hacer alguna gestión, como ahora que tuvimos que entregar las solicitudes para gestionar subvenciones en el área de Distritos”, añadió González, que quiere dar “un voto de confianza” a las palabras del concejal, recordando eso sí que, de los dieciséis pueblos de Cenero, “solo llega el autobús a dos”. “Veremos en qué queda todo esto”, remató.

Ese mismo voto de confianza llega también desde Deva, pero en esta parroquia insisten en que se concrete “cómo y dónde van a estar esos aparcamiento disuasorios, que ahora parecen la panacea del mundo”, ironizó Juan Manuel Caso, líder vecinal. “Hacen mucha falta, porque no es solo ir a por el pan o el periódico, hay mucha gente mayor que necesita ir al centro de salud o a por medicamentos y no lo tienen fácil, porque por más que digan, sufrimos los atascos mucho”, añadió.

Conexión poco fluida

Esa pérdida de fluidez en la conexión con la zona urbana es también una denuncia desde hace tiempo en Somió. “Estos aparcamientos es lo que estábamos pidiendo sin parar. Se necesitan, pero están empezando la casa por el tejado, porque hasta que estén funcionando nosotros estamos sin conexión fluida con el casco urbano. Está todo atascado y no hay dónde aparcar”, denunció Soledad Lafuente, que también tuvo palabras para recordar “toda la gente mayor que vive en la zona rural”. “Es todo un despropósito; no se está mirando para la zona rural y estamos indignados todos. Hay mucha crispación porque no se nos tiene en cuenta, y con el tema de la movilidad mucho menos”, apostilló Lafuente.

En la parroquia de Cabueñes, por su parte, celebran el anuncio, puesto que son muchas las necesidades básicas que deben realizar en la zona urbana “de forma casi permanente”. “Vamos a trabajar, a los colegios, supermercado.. a todo. Si los servicios básicos están en el centro tenemos que tener opciones, porque ya es bastante no poder ir con nuestros vehículos”, expuso Alexandra de la Fuente. A su juicio, el planteamiento de Aurelio Martín supone “un alivio”. “Pero estaremos pendientes hasta que se lleve a cabo, porque hasta que no se vea...”, reflexionó De la Fuente.