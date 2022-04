La obra de la estación intermodal de Gijón, supeditada a actualizar los costes

Ni plazos ni euros vienen concretados en el protocolo para impulsar la integración del ferrocarril en Gijón que acaban de consensuar el Estado, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, pero la existencia de este documento es un nuevo paso para –una vez decidida su ubicación en Moreda tras varios años de debate– avanzar en la construcción de la estación intermodal y su conexión con el metrotrén. Construcción y enlace que también son básicas para que Adif pueda avanzar al tiempo en las ya definidas estaciones del recorrido del metrotrén hasta Viesques y en su prolongación hasta Cabueñes. Aunque estos elementos están fuera del paraguas de este protocolo.

El documento pactado se firmará el próximo 4 de mayo en Gijón con la presencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, Raquel Sánchez. Hoy mismo dará el visto bueno al texto el Ayuntamiento de Gijón en una sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno. El resto de los socios y Gijón al Norte están embarcados en el mismo operativo.

“Es muy importante que el 4 de mayo estemos firmando este protocolo y que en un solo mandato, y tan singular como éste, hayamos conseguido tener la declaración de impacto ambiental que fijó cual era la ubicación mejor para la intermodal y que dejemos licitados y haciéndose el proyecto base y los proyectos constructivos de la estación. Esto nos pone en una situación radicalmente distinta a la que nos encontramos en 2019”, explicó ayer la Alcaldesa, Ana González, al anunciar el acuerdo alcanzado por los tres socios de Gijón al Norte en cuanto al texto de un nuevo documento que sumar al largo listado que acumula el plan de vías en sus más de veinte años de historia.

El protocolo establece –en su condición de declaración de intenciones– que la sociedad Gijón al Norte encargará a Adif, y la empresa ferroviaria asumirá ese mandato, la licitación de la redacción tanto del proyecto básico de la intermodal como de los cuatro proyectos constructivos en que se ordena: estación de cercanías, estación de largo recorrido, estación de autobuses y enlace del metrotrén. La intención es que la licitación de la redacción de los proyectos pueda hacerse en septiembre. Una redacción que, como mínimo se prolongará durante 24 meses. Luego tocará licitar. Queda claro en el protocolo que esos proyectos se harán por fases y de forma independiente pero será difícil ver obra antes de 2025

Aunque en el protocolo no se dan cifras el factor económico es el elemento sustancial en el compromiso que asume Gijón al Norte de encargar un estudio de rentabilidad socioeconómica y financiera que sirva de base para definir la financiación de las obras. “Tenemos que saber el coste de toda la operación y cuanto dinero tenemos que conseguir y pedir a las entidades financieras”, concretó la regidora socialista de este punto. El protocolo también asume que se debe hacer un nuevo convenio en el seno de Gijón al Norte que sustituya al actual, firmado en 2019 y donde la estación iba frente al Museo del Ferrocarril, y defina las obligaciones de cada una de las partes. Pero ayer la Alcaldesa ya dejó claro que el convenio no se hará ahora “porque queremos tener la información más precisas posible del coste” y que las cifras dadas en el último borrador ya no se pueden dar por buenas visto el encarecimiento de todos los materiales que ha generado la nueva situación de crisis.

“Debemos hacer una actualización de precios para que podamos licitar y la obra sea una realidad. Ya vimos lo que pasó con la ampliación del hospital de Cabueñes. Y lo que nos pasa con muchas obras del Ayuntamiento que ha sido necesario revisar los precios y son significativamente superiores”, explicó la Alcaldesa.

En aquel borrador de nuevo convenio que se presentó el pasado mes de septiembre, y que rebajaba en 63 millones el coste fijado en el convenio del plan de vías de 2019, todo lo que tenía que ver con la estación y su entorno se calculaba en 437,5 millones de euros. A los que se sumaban oros 313,6 de llevar el metrotrén a Cabueñes hasta alcanzar un total de 751,17 millones. En 2019 eran 814,02 con la estación en el Museo del Ferrocarril.

No son los únicos números que se han barajado estos años. En el estudio informativo elaborado en 2020, y donde no se tenía en cuenta la estación de autobuses, se calculaba el coste de la intermodal en 223 millones de ejecución material que se iban a 321,7 con otros gastos asociados a la operación.

“Ya se que esto es una pesadilla para cualquier vecino o vecina al que hace 20 años se le prometió una estación intermodal y veinte años después no la ve. Hay que partir de esa insatisfacción y de la pérdida de credibilidad de los anuncios pero la diferencia es que cuando yo llegué tuve que mandar que se hiciera un estudio informativo que era necesario para hacer la obra. Y ese estudio con su aprobación ambiental se consiguió el 11 de febrero de 2022, la fecha de su publicación en el BOE”, recordó González antes de rematar con un mandoble a Foro Asturias

“¿Por qué hubo que esperar desde 2002 a 2022 para tenerlo cuando en 2012 ya había un estudio informativo, una declaración de impacto ambiental y una ubicación? Pues porque el gobierno de Cascos y Moriyón decidió tirarlo todo a la basura. Eso es lo que significó ese capricho”, remató.

Antes de su rúbrica oficial el cuatro de mayo, el texto del protocolo el plan de vías está pasando por las manos y aprobaciones de todos los socios. Además de en los órganos correspondientes del Ayuntamiento y el Principado, se aprobará el día 3 en el consejo de dirección de Adif. También se ratificará a lo largo de estos días en un consejo de administración de Gijón al Norte, que será sin sesión y donde los consejeros enviarán su voto por correo electrónico.

La Alcaldesa hacía llegar ayer el documento del protocolo al resto de los consejeros municipales de Gijón al Norte. Aurelio Martín (IU), Rubén Pérez Carcedo (Ciudadanos) y, desde ayer mismo, Pablo González (PP). Eso sí, en papel dada la situación de “hackeo” informático en que sigue inmersa la vida municipal gijonesa.