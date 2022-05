El cupón de la ONCE ha dejado 265.000 euros en Gijón, en el sorteo del día 6 de mayo de 2022. El agente vendedor Carlos Pérez Torga, que vende en el kiosco de Rosalía de Castro, en el Natahoyo, es quien ha llevado la suerte y la ilusión de la ONCE, repartiendo 10 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, de los cuales uno de ellos fue de la modalidad XXL, por lo que tiene un premio añadido de15.000 euros. "Esta ilusión es correspondida, con el apoyo de los asturianos y asturianas a la labor social de esta Institución, adquiriendo sus distintos productos de juego y contribuyendo a la integración de la discapacidad en todas las facetas de la sociedad", destaca la Once.