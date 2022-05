Apoyo de la Corporación al hospital de Quirón: “40 millones y 300 empleos son una buena noticia”

El hospital privado que la firma Quirón desarrollará en Nuevo Gijón no supone un ataque a la sanidad pública gijonesa y asturiana. Aún más, los 40 millones de euros de inversión comprometida y los más de 300 empleos que generan deben ser considerandos una más que buena noticia para Gijón. Esa es la opinión mayoritaria de la Corporación gijonesa que ayer sumó los votos de PSOE, Ciudadanos, Foro, PP, Vox y el edil no adscrito Alberto López-Asenjo para tumbar una iniciativa de Podemos-Equo. La propuesta defendida por su portavoz, Laura Tuero – y que fue apoyada en dos intervenciones ciudadanas de Elena Pérez en representación de la CSI y de Javier Civieta por la Federación Vecinal– pedía además de ampliar ya el hospital de Cabueñes e impulsar los proyectos sanitarios previstos en Nuevo Roces y La Camocha paralizar la permuta de terrenos que permite a Quirón instalarse en una finca municipal de Nuevo Gijón y comprometerse públicamente a que no hubiera ningún concierto económico ni derivación desde la sanidad pública a ese nuevo hospital.

La negativa de Podemos a aceptar una votación por puntos –que facilitaría que salieran adelante los referidos a Cabueñes, Nuevo Roces y La Camocha sin verse salpicado por los acuerdos contra el nuevo proyecto privado– forzó ese amplio frente de rechazo. Un frente del que se salió IU que se decantó por la abstención rompiendo la unidad de voto del gobierno. Algo que ya pasó en el pasado pleno con el tema del Sáhara y ayer, en un segundo momento, sobre la presencia de aviones militares en el festival aéreo. “ Más allá de lo inmediato mi preocupación es el impacto a medio y largo plazo en la sanidad pública de la consolidación de la privada”, justificó Aurelio Martín en el tema de Quirón.

Laura Tuero exigió, sobre todo a los socialistas, que asumieran los compromisos y alegatos de apoyo a la sanidad pública que habían hecho durante la pandemia. “La Alcaldesa dijo entonces que la sanidad pública nos sacaría de la crisis sanitaria y que eso habría que recordarlo mañana. Ese mañana es hoy”, dijo la portavoz de Podemos-Equo Xixón.

La defensa de la actividad privada fue común en todo el argumentario del centro-derecha. Al igual que el reconocimiento a la alta inversión y empleo del plan que presenta Quirón. También coincidieron en centrar cualquier mejora de la sanidad pública en una mejora de su gestión y no en eliminar competencias. Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, fue un poco más allá al reivindicar para el gobierno de Carmen Moriyón el logro de esa iniciativa para Gijón. “Esto llegó de la mano de Foro, y por primera vez ustedes (por el gobierno actual) no van a estropear algo que trajo Foro”, remató.

Fue la edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda, quien reconoció que al llegar en 2019 se habían encontrado con la licencia para hacer un centro privado en terrenos que eran necesarios para la ampliación de Cabueñes. “Aunque entonces Quirón no estaba en ningún sitio, el propietario era un arquitecto”, concretó antes de explicar que ante la compleja y cara opción de una expropiación se había optado por negociar una permuta. Permuta que no solo ahorrará dinero sino que, adelantó Pineda, traerá ingresos adicionales porque los terrenos de Nuevo Gijón son más caros. Pineda pidió a Podemos huir de prejuicios porque “40 millones y 300 empleos son una buena noticia, se pongan como se pongan. No nos podemos permitir despreciar todo esto”.

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón –en una declaración institucional aprobada por todos los grupos municipales menos Vox– pidió ayer formalmente a todos los socios de Pymar y “especialmente a las administraciones públicas que forman parte del consejo de administración” que no sigan adelante con el proceso judicial abierto sobre los terrenos de Naval Gijón para evitar que se dilate más en el tiempo el proyecto de generar allí un parque empresarial de economía azul. “Es necesario aprovechar cuanto antes la oportunidad de generación de empleo que ofrece la actual ordenación de la parcela”, se indica en la declaración suscrita en el Pleno.

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) impugnó en los tribunales el acuerdo plenario de aprobación del Plan General de Ordenación al no estar de acuerdo con la calificación dada al suelo de Naval Gijón. Su objetivo es que tuviera la condición de suelo residencial lo que aumentaba el valor de los terrenos para su venta. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de desestimar el recurso de la entidad, que se plantea recurrir ante el Tribunal Supremo. Un recurso que Gijón les pide no llevar adelante.

Y es que, se deja constancia en la declaración, ese recurso y la prolongación del proceso judicial “supondría continuar en la parálisis del desarrollo de esta parcela y podría poner en riego el aprovechar una oportunidad para Gijón y Asturias ahora que Europa impulsa económicamente la economía azul”. Esos son los argumentos para hacer un llamamientos a poner fin desde Pymar al camino judicial.

El texto de la declaración también sirve a los grupos municipales firmantes para agradecer a quince extrabajadores de Naval Gijón que se hubieran personado en la causa a favor del PGO en esa zona y “para defender el interés general de la ciudad, la protección y creación de empleo y la posibilidad de una industria más sostenible en Gijón”.

La declaración institucional no consiguió la unanimidad del Pleno que si consiguieron otra dos iniciativas municipales. Una promovida por Ciudadanos a través del edil Rubén Pérez Carcedo para poner en marcha el diseño del mapa de seguridad –o más conocido como mapa del miedo– previsto en el Plan General de Ordenación (PGO) y otra que lleva la firma de la popular Ángeles Fernández-Ahúja para que combatir el declive demográfico sea un elemento a tener en cuenta en todas las actuaciones municipales. Natalia González, edil de Bienestar Social, comprometió el trabajo del gobierno en generar una ciudad de cuidados, más vivibles y que genere oportunidades para conseguir aumentar la población.

Lío al comparar Vox el robo de una cartera y el abuso a una mujer

Eladio de la Concha, portavoz de Vox, volvió a tener un protagonismo especial en el Pleno. Si en la anterior sesión abandonó el salón acusando a la Alcaldesa de mentir por haber dicho que se paseaba por Gijón mientras tenía covid, ayer consiguió que la misma Ana González, pero también ediles de otros grupos, le reprocharan que igualara el abuso sexual a una mujer con el robo de la cartera a un hombre.

Eran los ejemplos que el líder municipal de Vox había utilizado para explicar la razón de que su partido no considerara que las asociaciones de mujeres tuvieran que tener un papel especial en la elaboración del mapa del miedo de Gijón porque los riesgos son los mismos para hombres y mujeres al pasear por las calles de esta ciudad. “Pues hay diferencia entre el abuso sexual y el robo de la cartera”, le contestó la Alcaldesa fuera de micro. Laura Tuero, de Podemos, también fue enérgica en el reproche.

Tal fue la repercusión de sus ejemplos que De la Concha aprovechó un posterior turno de palabra para otro asunto para dejar claro que consideraba la violación un “delito terrible” y para pedir perdón “si me he expresado mal”. El portavoz acabó con un “ya no vale todo” referido a los ataques políticos a su persona. “Eso pensamos los demás, que no vale todo”, le replicó la Alcaldesa.

Urgen al Principado obras y un plan de usos para la Laboral

El Pleno le impuso ayer al gobierno municipal de PSOE e IU –los únicos grupos que votaron en contra– que exija al Principado que asuma de inmediato las obras de mantenimiento y mejora que necesita la Universidad Laboral y diseña un plan de usos. Una iniciativa de la edil de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez para quien los jóvenes y la cultura urbana deben ser las prioridades de un diseño de actividades tanto culturales como deportivas que activen la Laboral. Y lo hagan de forma coordinada con las propuestas que ya se desarrollan por impulso municipal. La forista Montserrat López Moro también sacó adelante sin el apoyo del gobierno local su propuesta de que se habilite un servicio municipal que de apoyo a los mayores a la hora de hacer gestiones electrónicas, dentro y fuera del ámbito municipal.

El gobierno local dice “no” a las caravanas y “sí” a la ATP de Moscú

El turismo asociado a la práctica deportiva y a la economía azul, en lo que tiene que ver con la organización de congresos están entre las prioridades de impulso turístico de Gijón. Unas prioridades que no incluyen a los usuarios de caravanas. Esa fue la respuesta del gobierno, a través de Santos Tejón, a la iniciativa defendida por la popular Ángela Pumariega, y que tampoco consiguió convencer a Vox ni a Ciudadanos. El edil de Turismo entiende que el turismo de caravanas deja poco dinero. Y en esa apuesta por el deporte, el edil José Ramón Tuero, en un debate sobre la nula presencia de Gijón en la Vuelta Ciclista a Asturias, confirmó el interés de Gijón por traer a la ciudad una competición de tenis de la ATP que se hacia en Moscu. “Si a Marina no le da un yuyu”, bromeó en referencia a su compañera, la edil de Hacienda, y el coste de una iniciativa que no está presupuestada.

Un anteproyecto para la residencia de estudiantes

La Universidad trabaja en la licitación este año de una asistencia técnica para hacer el anteproyecto de la residencia de estudiantes en el campus de Gijón. Una propuesta que busca ir más allá de lo que fijado en el plan de viabilidad y que permita, explicó la edil Dolores Patón, que la licitación salga adelante con precios actualizados.

Un “sí” mayoritario a tener aviones militares en la fiesta del cielo

El popular festival aéreo, reconvertido para este verano en fiesta del cielo sumando espectáculos de drones y actividades deportivas, mantendrá la presencia de aviones militares pese a la petición de su eliminación que Juan Chaves, de Podemos-Equo, llevó al Pleno. La formación morada y verde no quiere esa propaganda belicista en el cielo de Gijón y pide una exhibición con otro tipo de aviones. “Hemos acogido refugiados de Ucrania, donde esos aviones que para nosotros son un divertimento allí son puro terror”, explicó el edil. La argumentación de Chaves solo convenció a IU. El resto de los grupos no solo la rechazaron sino que aprovecharon para expresar el apoyo al Ejército como defensor de la integridad de España y de la seguridad de los españoles y poner en valor su labor humanitaria.

Gijón ultima un nuevo portal de transparencia

Gijón tendrá en unos meses un nuevo portal de transparencia que informe sobre los 592 ítems que se fijan en su ordenanza. Así lo anunció ayer Marina Pineda ante una propuesta del edil no adscrito. El Pleno no apoyó la idea de Alberto López-Asenjo de tener una auditoria externa sobre transparencia.