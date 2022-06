El Ayuntamiento de Gijón ha abierto una investigación a un policía local de la ciudad tras comprobar la existencia de una supuesta sanción impuesta al conductor de un vehículo Renault Clio en base a la ordenanza de movilidad, que obliga a todos aquellos vehículos que deben llevarla a que exhiban la pegatina ambiental bajo sanción de 90 euros.

La sanción, que circula por las redes sociales, explican desde el Ayuntamiento, fue interpuesta por un agente de la Policía Local el pasado domingo, 5 de junio, presuntamente a sí mismo, y consta en el expediente municipal como “archivada” por “denuncia de prueba”. Tras haber realizado las comprobaciones necesarias, a través de los sistemas utilizados por la Policía Local para la redacción de los boletines de denuncias, el Ayuntamiento de Gijón procederá a abrir un expediente a este agente de la Policía Local por conducta desleal y por un intento de falsificación de documentos oficiales.

La etiqueta ambiental es obligatoria desde el pasado 1 de junio, pero hasta el momento, según detallaron desde la Policía Local no se habían impuesto sanciones.

¿Qué vehículos pueden circular ahora por Gijón?

Todos. Ahora mismo no hay ninguna prohibición vigente que impida a un vehículo circular por el término municipal de Gijón. La única novedad es que desde el pasado uno de junio todo vehículo que pueda disponer o tenga derecho al distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico deberá exhibirlo en su parabrisas. La ordenanza municipal fija esa obligación para circular o estacionar. El resto de vehículos, al no poder disponer de distintivo, no están afectados por la obligación. Y en ningún caso les está prohibido circular.

¿Esto es para todas las calles de Gijón?

Sí, es de aplicación en todo el término municipal de Gijón.

¿Qué pasa si tengo derecho a etiqueta ambiental y no la llevo en el parabrisas? No llevar la pegatina no impide circular o estacionar pero hay que tener claro que se está cometiendo una infracción de la ordenanza municipal de movilidad sostenible que esta castigada con una multa de 90 euros.

¿Las motos también?

Sí, las motos que tengan derecho a distintivo ambiental tienen que llevarlo. La clasificación ambiental que establecen estas pegatinas de la DGT afecta a todo tipo de vehículos, no solo a los turismos.

¿Esto es solo para los gijoneses?

No. El cumplimiento de la ordenanza municipal de un territorio afecta a todos. Sean residentes o visitantes. De hecho la recomendación de la Dirección General de Tráfico a los conductores es que consulten las ordenanzas de aquellos municipios a los que vayan a acceder con su coche.

¿Llevar la pegatina sólo se exige en Gijón?

No. Es cierto que por ahora no son muchas las ciudades que lo piden, pero en Madrid o Barcelona ya es una realidad. Y hay otra realidad a tener en cuenta. A partir de 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen la obligación legal de establecer zonas de bajas emisiones y eso conllevará que cada vez en más localidades se fijen obligaciones medioambientales que afecten al tráfico.

¿Por qué ahora aquí?

Pues porque la ordenanza de movilidad fijaba la exigencia de exhibir la pegatina ambiental a los doce meses de su entrada en vigor. La ordenanza de Gijón se publicó en el BOPA el 31 de mayo de 2021 y entró en vigor al día siguiente. Así que el uno de junio de 2022 se cumplía ese año.

¿Esto tiene marcha atrás?

En principio no hay intención del Ayuntamiento en paralizar el cambio pese a las quejas de los grupos de la oposición. Ciudadanos ha pedido una moratoria de seis meses en las sanciones, Foro quiere señalizaciones en los accesos a la ciudad para alertar a los visitantes y el PP acaba de pedir al gobierno local intensificar las medidas de información y analizar la posibilidad de dar algún tipo de alternativa a los visitantes.

¿Quién decide si mi vehículo tiene derecho a distintivo ambiental?

El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética y busca discriminar positivamente a los que menos contaminan, que suelen ser los más modernos. La clasificación la fija la DGT y hay cuatro tipos, según las condiciones del vehículo, B, C, ECO y 0 Emisiones.

¿Dónde compro la pegatina?

Lo más fácil es ir a una oficina de Correos, pero también se pueden conseguir en la red de talleres de la Confederación Española de talleres u otras redes de talleres autorizados, a través de gestores administrativos, en el Instituto de Estudios de Automoción y, para el caso de flotas, a través de la asociación Ganvam. Cuesta cinco euros. No se compra en la DGT.

¿Hay alguna restricción específica para los coches sin etiqueta en Gijón?

Sí, pero no es nueva. La única restricción vigente es la de no poder estacionar en las plazas de la zona ORA y dentro del horario establecido, pero eso es así desde el pasado 1 de abril. Además, hay que tener en cuenta que hay excepciones a esa regla general. Pueden seguir haciéndolo hasta finales de este año los vehículos comerciales e industriales que dispongan de autorización de estacionamiento en zona ORA y hasta el 31 de diciembre de 2025 los residentes con tarjeta ORA en su zona y los vehículos auxiliares de apoyo a la operación del servicio de transporte público colectivo urbano general de uso regular. También pueden segur aparcando los vehículos de 2 y 3 ruedas, los destinados a transportar personas que acrediten disponer y empleen la autorización especial para Personas de Movilidad Reducida (PMR), y los destinados a servicios esenciales hasta que determine lo contrario el Ayuntamiento. También se salvan los vehículos que tienen la consideración de históricos.

Y circular sin pegatina, ¿hasta cuando?

Ahora mismo no hay problema. Ni lo habrá en los próximos años. Pero ojo al aviso: el uno de enero de 2026 entrará en vigor la prohibición general de que circulen los coches sin etiqueta. Se salvarían de esa prohibición los coches históricos y se ha llegado al acuerdo de permitir un máximo de 2.500 kilómetros de recorrido al año para coches sin pegatina y domiciliados en Gijón previa petición con presentación de declaración responsable del propietario.