“Hay que mejorar los mecanismos de diálogo para lograr consenso”

Jacobo López Fernández tiene una larga trayectoria en el mundo sindical, con responsabilidades en UGT y en el comité de empresa del Parque de Carbones de Aboño, de Arcelor. Ahora también forma parte, como secretario de industria, de la nueva ejecutiva del PSOE de Gijón que lidera Monchu García .

–¿Qué tal los primeros meses tras su estreno en política?

–Ilusionante.

–¿Cómo valora la actuación del gobierno local en lo que va de mandato?

–La Alcaldesa está al frente de un equipo de gobierno que ha tenido que afrontar el peor escenario de la historia reciente de Gijón. Una pandemia terrible que ha acabado con miles de personas en nuestra ciudad y que ha dejado un rastro creciente de incrementos en las brechas sociales, económicas y culturales, El esfuerzo municipal ha conseguido minimizar esas brechas pero los resultados siguen lacerando a muchos miles de familias, Y ahora toca recuperar lo perdido, que es mucho.

–¿Qué cree que ha hecho bien el gobierno local este mandato?

–Se han hecho muchas cosas bien, la mejor prueba es que Gijón no está sufriendo los resultados de las crisis acumuladas con la misma intensidad que otras ciudades de su dimensión. Si hay algo que mejorar, son los mecanismos de diálogo, de debate para lograr acuerdos con el mayor consenso posible. Creo que es necesario escuchar más y promover el diálogo y el consenso.

–¿La repetición como candidata a la alcaldía del PSOE de Ana González está garantizada?

–Tenemos una alcaldesa en el pleno ejercicio de sus competencias y estamos manteniendo con ella un diálogo respecto a los problemas de la ciudad y el municipio. Ana es a día de hoy nuestra representante ante gijonesas y gijoneses y nuestro máximo esfuerzo ahora es colaborar para que se pueda llevar adelante al máximo el programa de cambios que nos propusimos en 2019. Un cambio para transformar de nuevo una ciudad que había perdido el liderazgo que durante tantos años mantuvo en Asturias.

–Entonces, ¿no se va a abrir un proceso para buscar un nuevo candidato o candidata?

–No hay debate sobre eso, esta ciudad tiene demasiadas cuestiones sobre la mesa como para que el problema sea ahora discutir el cabeza de cartel. Tenemos una alcaldesa socialista en Gijón y en principio su continuidad solo depende de que, conforme a nuestros estatutos, ella quiera seguir o de que pudiera haber otras personas que quisieran ocuparse de esa ardua tarea de gobierno municipal, Esa posibilidad de momento ni se ha planteado.

–¿El paseo del Muro debe ser peatonal o mixto?

–El Muro, como todo lo demás, debe ser un punto de encuentro, no de desencuentro ni de imposiciones o empeños más o menos personalistas por uno u otro lado. Las ciudades avanzan hacia modelos más sostenibles, eso es así, pero da igual que tengamos un Muro precioso si no queda nadie para pasearlo porque aquí no haya trabajo. El empleo de calidad es imprescindible

–¿Ese empleo en la ciudad lo da la industria?

–Nos gusta decir que Gijón tiene un corazón de acero, porque la industria forma parte de nuestras señas de identidad. Ha de ser una industria cada vez más limpia y cada vez más sostenible. Debemos potenciar también esa pequeña y mediana industria porque tiene un alto valor añadido. Hay que aprovechar también las sinergias que nos ofrece la Universidad y el Parque Científico y Tecnológico y la Zalia. Hay una industria muy potente por desarrollar en el ámbito de las renovables. Hoy tenemos espacios muy potentes al servicio del desarrollo industrial gracias a que hace 20 años hubo gobiernos socialistas que se atrevieron a pensar en el futuro. Ahora estamos obligados a hacer lo mismo, pensar en la ciudad de oportunidades, limpia y con empleo de calidad.

–¿Le diría a una vecina de La Calzada que contestar con un “ok” a un Whatsapp contamina?

–Le diría que somos conscientes del grave problema de contaminación que padecen y que estamos trabajando para solucionarlo. La contaminación derivada del uso de las tecnologías también es muy importante y no debemos tratarlo como un chascarrillo; es necesario explicarlo bien.

–¿Y la contaminación industrial, de la que se queja, entre otros, el movimiento vecinal?

–Evidentemente, un vecino que vive en La Calzada, tiene que estar preocupado por la contaminación industrial. Pero con el proyecto de descarbonización que va a hacer Arcelor, la situación va a mejorar mucho.

–¿Cree que sus reivindicaciones son contraproducentes?

–No lo creo. Son ciudadanos que tienen problemas, a los que tenemos que defender, al igual que tenemos que defender la industria. Ambas cosas son compatibles.

–¿Con quienes se ha reunido hasta ahora?

–Desde la dirección política nos estamos reuniendo con todos los sectores de la ciudad. Es interesante conocer lo que piensan quienes están de acuerdo contigo y más aún sentarse con quienes piensan distinto. Todo este material que vamos recopilando se traducirá en documentos de trabajo concretos en la conferencia política de otoño que sentará las bases del futuro proyecto socialista para Gijón.

–¿Se ha reunido con su antecesor en el cargo?

–En la anterior ejecutiva no había secretaria de industria, pero sí me he visto, lógicamente, con el concejal del ramo. La cooperación en este caso es total.

–¿Le va a trasladar sugerencias al concejal en base a los contactos que está manteniendo con agentes sociales?

–Esas sugerencias las tendremos que tratar después de hacer la conferencia política y analizándolas, primero, a nivel de ejecutiva del PSOE.

–Como sindicalista en Arcelor, ¿qué le parecen los proyectos de descarbonización que tiene la empresa en marcha en Asturias?

–Es importante explicar a la sociedad lo que nos viene, el plan de descarbonización, la economía verde. En el caso de Arcelor, nosotros defendemos que no se pierda capacidad productiva. Entendemos que la agenda 2030 hay que cumplirla, pero vamos a ser muy exigentes en que no se pierda capacidad productiva. De hecho es muy importante lo que nos vinieron aquí a presentar el presidente Sánchez y Mittal, de los hornos eléctricos y el DRI (reducción directa del mineral de hierro con hidrógeno en vez de coque). Y el memorando que se firmó en Davos para realizar el segundo horno eléctrico en Avilés, que nos garantizaría la capacidad productiva en Asturias.

–¿Y la reducción de empleo que la empresa plantea que irá aparejada?

–Nosotros hasta que no nos garanticen que se va a mantener la producción, no vamos a sentarnos a hablar de empleo en ningún momento. Vamos a luchar por el empleo.

–¿Y qué hay de la industria auxiliar?

–Va a venir mucho dinero del Perte industrial para la descarbonización y tenemos que intentar que se permeabilice, para generar proyectos ligados al hidrógeno, donde se va a crear mucho empleo. La fábrica de HyDeal, traer una fábrica de baterías a Gijón, ahí somos optimistas en que se genere mucho empleo. Gijón siempre hemos sido una ciudad fabril, estamos en muy buena posición para atraer todas esas inversiones. Asturias tiene que ser un corredor del hidrógeno para abastecer nuestras fábricas; estamos en una posición excelente.

–¿Qué preocupación le están trasladando las personas con las que se ha reunido?

–La mayor preocupación es que lleguen esos fondos europeos para empezar a desarrollar todo lo que está pensado. Tenemos que hablar con todo el mundo para que llegue ese Perte siderúrgico ya. Yo sé que se está trabajando en ello y que no va a tardar mucho en llegar. Desde aquí tenemos que presionar para que ese dinero llegue.

–¿Eso es algo en lo que tienen que jugar un papel las autoridades locales y regionales?

–A nivel regional sé que se está hablando con el Estado para que eso se agilice.

–Hizo alusión a los proyectos eólicos.

–Será fundamental el papel de El Musel, con tres proyectos que creo que pueden ser compatibles. Y trabajar en I+D para que puedan montarse en el Cantábrico parques eólicos marinos, que todavía hay dudas de que puedan funcionar aquí.