Vecinos y negocios de la avenida de la Costa esperan menos tráfico: "Ahora es excesivo"

Muchos vecinos y comerciantes de la avenida de La Costa reaccionaron ayer con satisfacción a la recuperación del doble sentido de circulación en el paseo del Muro, al entender que sus vías experimentarán ahora un descenso del tráfico. "Que arreglen el Muro para mí es un beneficio. Lo es para todos los que vivimos aquí. Yo trabajo y vivo en esta calle, así que cualquiera puede imaginarse qué horror. Esto es un beneficio estupendo", contaba ayer Susi Quevedo, residente y trabajadora en esta arteria. "Estamos encantados todos los que trabajamos aquí", añadía.

José Luis Fernández, trabajador también en esta vía, describe el primer día tras la reapertura del "cascayu" como "mucho menos estresante". "Antes era una locura, se producían unas caravanas impresionantes", asevera. "Se agradece que se haya desviado el tráfico de nuevo, especialmente, para reducir los altos niveles de ruido", remataba.

Ana Muñiz, dependienta en una tienda de esta misma vía, recalcaba a media mañana que "desde siempre en esta avenida hay muchísimo tráfico y accidentes, más allá del ‘cascayu’". Y Begoña Pineda, empleada en otro negocio próximo, comentaba que notaba "muy poca diferencia", aunque especificaba que "el tráfico es excesivamente intenso". "Además, la avenida de la Costa, debido a las ambulancias, es una locura", concluía.

En la calle Balmes, situada en el barrio de El Coto, otro de los trayectos más usados para acceder al centro de la ciudad, los vecinos y trabajadores están viviendo la vuelta al doble sentido en el paseo del Muro de una forma muy diferente, sin notar apenas la diferencia entre el antes, el durante y el después del "cascayu". "Desde que cerraron abajo no se nota, pero desde que abrieron hoy pues tampoco, esto es siempre lo mismo. Aquí hay poco tráfico", contaba Juan Luis González, vecino de la vía.

David Díaz, gerente en una tienda en la calle Balmes, cree que la supresión del "cascayu" no "supondrá ningún cambio significativo". "Yo siempre vi la playa como una vía natural para salir, no para ver la playa. Pero para la gente de Somió pues sí desatascaba, no tenían que atravesar todo Gijón como nos obligaban hasta ahora y generar el tráfico que se generaba", puntualiza David Díaz sobre los problemas que le surgieron durante el cierre parcial del Muro estos últimos años.